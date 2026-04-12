Predsednik Rusije Vladimir Putin čestitao je pravoslavnim vernicima i svim građanima praznik Vaskrsa.

„Čestitam pravoslavnim hrišćanima, svim građanima Rusije koji obeležavaju Svetlo Hristovo Vaskrsenje“, navodi se u čestitki objavljenoj na sajtu Kremlja, prenosi Sputnjik.

Predsednik je istakao da ovaj praznik ispunjava srca miliona ljudi iskrenom radošću i verom u pobedonosnu snagu života, kao i u trijumf ljubavi, dobra i pravde. Takođe je podsetio da Vaskrs ujedinjuje građane Rusije oko vekovnih tradicija, duhovnih i moralnih vrednosti i ideala.

Prema njegovim rečima, Ruska pravoslavna crkva i druge hrišćanske konfesije imaju značajnu ulogu u očuvanju bogatog istorijskog i kulturnog nasleđa Rusije, jačanju instituta porodice i vaspitanju mladih generacija.

Putin je naglasio i važnost delovanja verskih organizacija, koje, kako je rekao, aktivno rade na unapređenju saradnje sa državnim organima, jačanju međuverskog i međunacionalnog dijaloga, kao i na podršci učesnicima specijalne vojne operacije i njihovim porodicama.

„Takva važna i višestrana delatnost zaslužuje najdublje priznanje“, zaključio je predsednik.

Vaskrs, odnosno Hristovo Vaskrsenje, 2026. godine obeležava se 12. aprila.