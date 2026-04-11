Pevač Bojan Bjelić, koji je na početku svoje karijere ostvario veliku popularnost, otkrio je zanimljive detalje o svom muzičkom putu, zaradi i neverovatnoj činjenici da uprkos velikim hitovima.

Naime, on nikada nije održao nastup u Beogradu.

Iako je u domaćim medijima bio i te kako prisutan, njegova koncertna aktivnost bila je isključivo usmerena na inostranstvo i region, za šta je imao i nekoliko menadžera.

Kako je objasnio, domaće tržište u to vreme nije bilo finansijski isplativo.

- Srbija je u to vreme bila tržište na kojem nisi mogao da imaš neku ozbiljnu zaradu, prvenstveno zato što ljudi nisu mogli da priušte ulazak u klubove. Dijaspora je bila ključna – Švajcarska, Nemačka, Austrija, Francuska, gde sam najčešće radio i gde su me najviše tražili - priznao je Bojan Bjelić.

Ipak, ono što je mnoge iznenadilo jeste podatak da nikada nije stao pred beogradsku publiku.

- Sem promocija albuma i medijskih pojavljivanja, pravi nastup u Beogradu se nikada nije desio. Ne zato što nije bilo prilike, nego se jednostavno nije potrefilo - objasnio je pevač i otkrio da mu je danas velika želja da baš u glavnom gradu započne novu koncertnu fazu u svojoj karijeri.

"Nije bilo Instagrama, a Jutjub je bio u povoju"

Prisećajući se vremena svoje najveće slave, Bojan je naglasio da su društvene mreže tada tek počinjale da se razvijaju.

- Fejsbuk je počeo da se pojavljuje, Instagram nije postojao, a Jutjub je tek bio u povoju i bez monetizacije na Balkanu - objasnio je Bojan.

Uprkos takvim okolnostima, publika ga je svakodnevno prepoznavala na ulici, što je on u početku doživljavao sa velikim oduševljenjem.

- Ta fascinacija trajala je dve godine, a onda sam shvatio da je to sastavni deo posla - rekao je Bjelić.

Za razliku od današnjih zvezda kojima je internet znatno olakšao put do publike, Bojan se prisetio kako su se pevači nekada promovisali na terenu – od deljenja autograma i fotografija, do ličnog obilaženja televizijskih i radio stanica.

- Uvek sam se trudio da ljude iz medija maksimalno ispoštujem, bez obzira na to da li je to mali radio u unutrašnjosti Srbije ili lokalna radio-televizija. Gledao sam da svakoga ispoštujem, jer je tada svaka medijska pažnja značila. Kada dođeš u nečiji grad i daš im do znanja da si došao lično, ljudi su to umeli da cene. Danas je sve preko interneta i u tom smislu je nama pevačima lakše, ali izgubila se ta neposrednost - zaključio je pevač. za domaće medije.

BONUS VIDEO: