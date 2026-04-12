Jelena Karleuša bila je veoma aktivna na društvenoj mreži X gde je prošle godine uoči Vaskrsa objavila video snimak bivšeg supruga Duška Tošića koji je i dan danas viralan.

Pop diva je podsetila javnost na reakciju njihove mlađe ćerke Nike Tošić kada izgubi u tucanju jajima, što je kroz godine postalo viralno na društvenim mrežama.

Nika je ove godine konačno postala pobednica uskršnjeg tucanja jajima u porodičnom domu. Ipak, Jelena žali jer taj trenutak nije snimila.

- Inače da kažem da je ova 2025. godina kada je moja Nika konačno pobedila. Nismo snimale jer je bila sigurna da neće pobediti, a da ću ja objaviti da svi vide i kako kaže "da joj se smeju". Nika ne može da shvati da je ona, zajedno sa Atinom, najdivnija, najskromnija devojčica kojoj se niko ne smeje i za koju svi kažu da je najbolje vaspitano dete, što mamu čini ponosnom i srećnom do neba - poručila je Karleuša.

Karleuša dobila starateljstvo nad ćerkama

Jelena Karleuša razvela se od Duška Tošića nakon 16 godina braka. Tada je otkrila da je starateljstvo nad decom nakon razvoda pripalo njoj.

- Potpisala sam sporazumni razvod braka posle 16 godina. Sama. Prekoputa mene na slici su moj advokat Milan Ateljević i ovlašćeni advokat dosadašnjeg supruga koji nije došao. Nisam pitala zašto. Zbog raznoraznih medijskih i društvenih nagadjanja, dodaću da se sva zajednička imovina(stečena u braku) vodi na našu decu, Atinu i Niku. Staratelj naše dece sam ja. “Druga strana” nije imala drugačiji predlog - rekla je tada.

BONUS VIDEO: