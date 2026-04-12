Prvi podaci o izlaznosti: 3,46 odsto birača već na biralištima

Stigli su prvi zvanični podaci Nacionalne izborne kancelarije (NVI) za 7 časova ujutru. Do sada je svoju građansku dužnost obavilo 3,46 odsto upisanih birača.

Regionalni pregled izlaznosti:

Najveća izlaznost: Županija Pešta, gde je glasalo 3,97 odsto birača.

Najmanja izlaznost: Županija Boršod-Abauj-Zemplen, sa tek 2,75 odsto izašlih građana.

Opozicija sprema haos?

Mađarska politička opozicija mogla bi da izazove masovne nemire ako izgubi parlamentarne izbore, rekao je politikolog Gabor Stir.

Glasao ministar spoljnih poslova Peter Sijarto



Ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske, Peter Sijarto, izašao je na biralište u prepodnevnim časovima. Sijarto je svoju građansku dužnost obavio u pratnji supruge.

Orban: Nećemo dozvoliti da budemo uvučeni u rat, nećemo davati novac Ukrajini

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da neće dozvoliti da Mađarska bude uvučena u rat i neće davati novac za Ukrajinu, naglasivši da će štititi interese mađarskih porodica. "Zbog naše dece i unuka, moramo reći 'ne' pretnji Brisela i stranke Tisa, koja je u dosluhu sa njima.

Moramo reći 'da' izboru Fides-KDNP", rekao je Orban gostujući na početku izbornog dana u specijalnom izdanju emisije "Sat pravde", prenosi "Mađar Nemzet". On je rekao da bi pobedom Tise Mađarska mnogo izgubila i bila bi uvučena u rat.

"Cela Evropa ide ka ratu, troškovi porodica će vrtoglavo porasti, ali mi nećemo davati novac Ukrajini i zaštitićemo porodice", rekao je Orban.

Otvorena birališta

Jutros u 6.00 časova otvoreno je 10.047 biračkih mesta u Mađarskoj i očekuje se da će do večeras u 19.00 časova glasati oko 7,5 miliona birača, preneli su danas mađarski mediji.

Nacionalna izborna kancelarija (NVI) će informisati javnost o izlaznosti sedam puta tokom izbornog dana i to u 7, 9, 11, 13, 15, 17 i 18.30 časova, prenosi "Mađar Nemzet".

Objavljivanje preliminarnih rezultata počeće ubrzo nakon zatvaranja biračkih mesta, a očekuje se da će do 23.00 časa večeras biti obrađeno 92-95 odsto glasova. U Mađarskoj se danas održavaju parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima više od 8,1 miliona birača, a prema podacima Nacionalne izborne kancelarije, putem pošte iz drugih zemalja može da glasa skoro pola miliona mađarskih državljana, najviše iz Rumunije i Srbije.

Prema anketama javnog mnjenja, glavni rivali su stranka Fides aktuelnog mađarskog premijera Viktora Orbana i proevropska stranka Tisa, koju predvodi Peter Mađar.

Na izborima, koji se održavaju u 106 izbornih jedinica, biće izabrano 199 poslanika Narodne skupštine Mađarske. Rok za objavljivanje rezultata izbora je 18. april, dok konačni rezultati treba da budu objavljeni do 4. maja.

Za stranke, cenzus za ulazak u parlament je osvajanje pet odsto glasova. Mađarskog premijera bira parlament prostom većinom glasova, a mađarski predsednik podnosi predlog za mandatara nove vlade, koji je obično kandidat stranke koja je pobedila na izborima, a parlament zatim glasa o nominaciji.

Ako parlament ne izabere predloženu osobu, predsednik podnosi novi predlog u roku od 15 dana, a ako parlament ponovo ne izabere novog mandatara, predsednik može da raspusti parlament i da raspiše nove izbore. Ovi parlamentarni izbori su deseti od obnavljanja slobodnih izbora u Mađarskoj 1990. godine.

BONUS VIDEO