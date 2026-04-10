Pevač Milan Stanković već godinama intrigira javnost svojim povlačenjem iz sveta estrade, a retka pojavljivanja dodatno podgrevaju interesovanje o njegovom životu.

U poslednje vreme se retko oglašava, a poznato je da je često obilazio manastire, zbog čega su se pojavile i glasine da hoće da se zamonaši. Ipak, pevač o tome nikada nije javno govorio.

Sada je, povodom Velikog petka, napravio izuzetak i podelio simboličan kadar – u ruci drži jedno, savršeno crveno ofarbano jaje. Upravo to prvo jaje, prema običaju, farba se u crvenu boju i naziva se čuvarkuća, jer se veruje da donosi zaštitu i blagostanje domu.

Minimalistička objava, bez mnogo reči, ali sa snažnom porukom, mnoge je dirnula, a pratioci su odmah primetili da pevač i dalje neguje tradiciju i duhovne vrednosti.

Iako se ne pojavljuje u javnosti kao nekada, jasno je da Milan nije zaboravio običaje, već ih, čini se, danas praktikuje tiše i posvećenije nego ikada.

