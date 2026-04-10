U centru pažnje našla se 89-godišnja penzionerka koja je pokušala da se spusti niz spoljašnji zid solitera nakon što je ostala zarobljena u svom stanu.

Video snimak i priču prenosi South China Morning Post, a prizor je zaprepastio prolaznike koji su sve zabeležili kamerama.

Dramatična akcija spasavanja na visini od 50 metara

Prema navodima kineskih medija, žena je primećena kako visi sa spoljne strane zgrade na visini od 26. sprata. Njene pozive u pomoć čuli su čistač i pripadnik obezbeđenja, koji su odmah reagovali i pozvali hitne službe.

Penzionerka se u tom trenutku držala za zaštitnu konstrukciju oko klima-uređaja. Umesto da sačeka spasioce, nastavila je da se spušta niz soliter i zaustavila se tek na 21. spratu, oko 50 metara iznad zemlje.

Vatrogasci sprečili tragediju

Kada su vatrogasci stigli na lice mesta, žena je već bila iscrpljena i nije mogla dalje da se spušta. Spasioci su brzo reagovali:

osigurali su je nosiljkom i konopcem

uklonili deo zaštitne ograde

omogućili joj da bezbedno sedne na spoljašnju jedinicu klima-uređaja

Kako bi je smirili, dali su joj vodu i jaknu, a zatim je pažljivo vratili u stan. Prema dostupnim informacijama, penzionerka je prošla bez fizičkih povreda, ali je bila vidno iscrpljena i uplašena.

Zašto je pokušala da siđe niz zgradu?

Navodno je ispričala da živi sama na 27. spratu i da je slučajno ostala zaključana u spavaćoj sobi. Telefon joj je ostao u drugom delu stana, zbog čega nije mogla da pozove pomoć.

U pokušaju da izađe iz stana, donela je rizičnu odluku da se spusti niz zgradu, sa ciljem da dođe do prizemlja. Međutim, zbog iscrpljenosti nije uspela da nastavi dalje.

Reakcije na društvenim mrežama i sumnje u autentičnost

Snimak je brzo postao viralan na društvenim mrežama, gde su korisnici izražavali šok i nevericu. Pojedini su čak posumnjali da je reč o snimku generisanom uz pomoć veštačke inteligencije.

Ipak, autentičnost snimka i cele priče nije nezavisno potvrđena.

Ova dramatična priča iz Pekinga još jednom pokazuje koliko nepredviđene situacije mogu dovesti do rizičnih odluka. Brza reakcija vatrogasaca sprečila je moguću tragediju, a slučaj je pokrenuo i brojne diskusije na internetu o bezbednosti i autentičnosti viralnih snimaka.