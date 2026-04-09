Milica Gacin svojevremeno je napravila neviđeni lapsus u emisiji uživo, a njen peh se i dalje prepričava.

Ona je u emisiji "Jedan dobar dan" ugostila glumca Zorana Cvijanovića, koji je otkrio svoje utiske povodom osvajanja nagrade "Mija Aleksić - Biti glumac".

- Upoznajete divne ljude, imate zaista fantastične kolege. Često ste isticali da volite da radite sa Sekom Aleksić. Ali stvarno, kad čovek pogleda vaše uloge, pa to je plejada najdivnijih ljudi sa naše javne scene - rekla je Milica.

Sablić, verovatno ste mislili na Seku Sablić - odgovorio je glumac.

- A rekla sam? - pitala je Milica zbunjeno.

- Aleksić - odgovorio je Zoran.

- Joj Seku Sablić, da, tako je. O Bože, kakav lapsus - rekla je voditeljka.

- I jednu i drugu slušam, tako da... - našalio se na kraju glumac.

"Muž se okrenuo i otišao"

Milica Gacin borila se sa opakom bolešću, a svojevremeno je i javno pričala o tome.

- Iz vojvođanske sam kuće, htela sam da sve bude skuvano, namireno, da bude kako treba, kuća, deca. Da sve bude perfektno. I znate šta se dogodilo? Na prvom velikom kamenu spoticanja, odnosno na prvom velikom životnom problemu, okrenuo se na peti i otišao. Rekao je: "Ja ovo više ne mogu, meni je teško", okrenuo se i otišao - ispričala je voditeljka jednom prilikom.



