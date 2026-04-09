Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan rekao je danas u telefonskom razgovoru iranskom predsedniku Masudu Pezeškijanu da predstojeći pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana moraju da budu maksimalno iskorišćeni kako bi se postigao trajni mir, saopšteno je iz Erdoganovog kabineta.

On je naglasio da je od presudne važnosti da se ne pruži prilika onima koji žele da potkopaju taj proces i dodao da je Turska spremna da pomogne na svaki način u novoj fazi pregovora, prenosi Rojters.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je ranije danas da je "veoma optimističan" da je mirovni sporazum sa Iranom moguć, dok se diplomatska delegacija predvođena potpredsednikom Džej Di Vensom priprema za pregovore u Pakistanu koji imaju cilj da okončaju skoro šestonedeljni konflikt.

Tramp je za NBC njuz rekao da iranski lideri "govore mnogo drugačije na sastancima nego pred medijima" i da su "mnogo razumniji".

On je dodao da će, ako ne bude postignut dogovor, posledice "biti vrlo bolne", prenosi Tanjug.

Najnovije vesti o situaciji na Bliskom istoku možete pratiti u našem BLOGU UŽIVO.

BONUS VIDEO