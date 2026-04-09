Nemanja R. (30) poginuo je u jezivoj saobraćajnoj nesreći u Petrovčiću, a sumnja se da je neposredno pre toga usmrtio komšiju Uglješu T. (58) u njegovoj kući u Bečmenu. Istražitelji utvrđuju motiv svirepog ubistva i samoubistva. Sve se dogodilo u noći između 7. i 8. aprila, kada je najpre oko dva sata iza ponoći prijavljena saobraćajna nesreća. Klupko se potom odmotalo i utvrđeno je da je Nemanja R. pre smrti počinio ubistvo.

- Istraga ide u više pravaca. Utvrđuje se šta bi mogao biti motiv zločin. Inače, Uglješa je ubijen ubodima oštrim predmetom, a telo je potom sakriveno u fioku od kreveta u spavaćoj sobi - kaže izvor i nastavlja:

- Jedan mogući motiv je ljubomora, odnosno, to što je Nemanja R. umislio da ga žena vara sa Uglješom. Međutim, upućeni tvrde da je to manje verovatno, jer je pokojni Uglješa bio bolestan i teško pokretan, te da mu preljuba nije bila ni na kraj pameti. S druge strane, supruga Nemanje R. je ranije imala vezu sa dosta starijim muškarcem, a i u poslednje vreme je učestalo dolazila kod Uglješe, što zajedno s mužem, što sama.

Kao drugi mogući motiv zločina pominje se koristoljublje.

- U kući ubijenog primećeni su tragovi premetačine, nije isključeno da je ubijen zbog novca ili neke materijalne koristi. Nemanja R. i B. J. su se u poslednje vreme, da tako kažem, navrzli na Uglješu. Moguće da su želeli da izvuku neku korist od njega - kaže sagovornik.

Ono što je bacilo novo svetlo na ovaj zločin jeste i to što su istražitelji, navodno, došli do saznanja da je i Nemanjina supruga B. J. u vreme zločina bila u Uglješinoj kući.

- Dvorište kuće u kojoj se dogodilo svirepo ubistvo je pod video-nadzorom, te je policija tako otkrila da je uoči tragedije zajedno sa Nemanjom R. u dom ušla i njegova supruga B. J. Šta se dešavalo unutra tek treba da se otkrije - kaže sagovornik.

B. J. je u toku uviđaja bila dovedena od strane policije na mesto zločina, gde se zadržala oko sat vremena, a potom je odvezena službenim vozilom pod pratnjom policijskih službenika.

- Njena uloga u svemu ovome nije otkrivena, ali istražitelji će svakako razmrsiti klupko ovogo komplikovanog slučaja - napominje sagovornik i dodaje da istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Podsetimo, za Uglješom T. krenulo je da se traga od trenutka kada se nije javljao ćerki na telefon. Uglješin brat, koji deli dvorište sa njim, zabrinuto je provalio u zaključanu kuću, gde su zatekli lokvu krvi, ali ne i Uglješu. Policija je ubrzo došla i u fioci od kreveta u spavaćoj sobi zatekla telo. Nemanja R. koji je zvanično jedini osumnjičeni za ubistvo Uglješe T. poginuo je pošto je, nakon zločina, zaključao Uglješin dom, ukrao njegov automobil i pri velikoj brzini udario u betonski krst na kružnom toku.

- Ipak, misteriju motiva za ovaj nezapamćen slućaj, može izgleda otkriti samo njegova supruga B. J. Ona najverovatnije zna o čemu se radi. Na taj zaključak dodatno navodi činjenica da je Nemanja R. pre samoubistva, snimao uživo svoju suludu vožnju do betonskog krsta, a na snimku se čuje kako izgovara: "Za moju ženu!" - kaže izvor.

Žitelji surčinskog sela, koji poznaju i ubijenog i bračni par, kažu da su njih dvoje u poslednje vreme "opsedali" Uglješu, kao i da su veče pre zločina dolazili na njegova vrata, ali ih je on oterao.

- Po meni, malo je verovatno da je motiv ubistva prevara. Nemanjina žena jeste dolazila kod Uglješe kući, ali je dolazio i Nemanja, nekad su i zajedno dolazili. Inače, Uglješa je bio bolestan, teško je hodao, kakva crna preljuba u njegovom slučaju, teško mi je da poverujem u to - kaže komšija i napominje da je Nemanja R. važio za problematičnog čoveka, kradljivca i prevaranta, kao i da je B. J. prilično "sumnjiva".

- Ona je pre braka sa Nemanjom bila u zajednici sa čovekom koji je dosta stariji od nje. Pričala mi je da je odrasla u popravnom domu, da je imala teško detinjstvo i da je bila delikvent. B. J. je lepa, ali karakterno nije dobra žena i to celo selo zna. Ne bi me čudilo da je umešana u zločin ili da je bar nagovorila muža da smisle plan kako da prevare Uglješu. Ne kažem da je umešana u ubistvo,ali tu nisu čista posla, ne bi oni dolazili kod njega tek tako. Mi sumnjamo da su pikirali njegovu imovinu i da su tražili da im prepiše kuću - rekao je za Kurir komšija i dodao:

- Ako je to tako, ne znam otkud im ideja. Uglješa ima brata, ćerku, rodbinu.

Alo/Kurir

BONUS VIDEO