Sin glumice Milice Milše slavi rođendan, a povodom divnog dana, oglasio se Žarko Jokanović njegov očuh.

- Srećan rođendan, lepi moj sine... Nek ti svaki trenutak bude radost neizmerna... Najviše na svetu voli te tvoj Matori" - napisao je Žarko koji je Antoniju pružio sve.

Podsećanja radi, glumica Milica Milša pre više od tri decenije postala je majka sina Antonija, kojeg je dobila još tokom studija. Milica je bila na 4. godini studija kada je rodila, a taj period za nju bio je vrlo izazovan.

Roditelji su joj u tome bili velika podrška te je uspela da uskladi profesionalni i privatni život.

Glumica nikada nije govorila o ocu deteta javno.

"Svi nešto vole da pitaju i čeprkaju"

Milša je u međuvremenu sreću pronašla kraj Žarka Jokanovića, a on je njenog sina Antonija prihvatio kao svog.

Pružio mu je ljubav i podršku od prvog dana i izuzetno su bliski o čemu govori i Žarkova današnja objava.

Sin Milice Milše imao je u glumici i oca i majku, dok u njihov život nije zakoračio Žarko Jokanović, koji je, kako Milica kaže, njenom sinu jedini otac.

- Antonije ima jednog jedinog oca, a to je Žarko. Svi nešto vole da pitaju i čeprkaju, nema tu ničega. Jednostavno, tri godine sam se zabavljala sa jednim momkom, trebalo je da se venčamo, nisam želela da se udam, sama sam tako odlučila, videla sam da to neće da štima. Posle 29 godina nema tu šta da se priča - govorila je ona i otkrila još detalja o svom jedincu.

- Imate majke koje “ne daju” svoju decu, a treba umeti pustiti dete da izleti iz gnezda. Ne kažem da nam je bilo lako, ali naš Antonije je sa 19 godina počeo da živi sam - rekla je u intervjuu Milica Milša.

