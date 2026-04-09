Na platformi Reddit pojavio se video uz opis „Popodnevna zabava 2 kretena“, koji je za kratko vreme prikupio veliki broj komentara.

Na snimku se vide dvojica muškaraca iz Zagreb koji pokušavaju da ubace kabasti nameštaj u podzemni kontejner, prethodno ga rastavljajući nasred ulice.

Problem kabastog otpada i loše komunalne navike

Iako smeće pored kontejnera nije redak prizor, ovakav način odlaganja otpada izazvao je negodovanje javnosti.

Korisnici su ukazali na:

  • neodgovorno ponašanje
  • nepoštovanje javnog prostora
  • nedostatak komunalne kulture

Mnogi su istakli da postoje propisana mesta i načini za odlaganje kabastog otpada.

Podeljene reakcije: humor, kritike i rasprava

Dok su jedni reagovali sarkastično i šalili se na račun situacije, drugi su ozbiljno kritikovali ovakvo ponašanje.

Pojavili su se i politički komentari, ali i kritike upućene osobi koja je snimila video.

Kritike snimatelju: „Zašto nisi reagovao?“

Deo korisnika smatra da nije dovoljno samo snimati:

  • „Jesi li prijavio slučaj?“
  • „Mogao si da reaguješ“
  • „Nije poenta snimati, već sprečiti“

Ove reakcije dodatno su otvorile pitanje lične odgovornosti građana.

Odnos prema javnom prostoru pod lupom

Ovaj viralni snimak još jednom je pokrenuo važnu temu – kako građani tretiraju zajednički prostor i koliko poštuju pravila odlaganja otpada.

Odgovorno ponašanje i pravilno odlaganje smeća ključni su za očuvanje urednih i funkcionalnih gradova.