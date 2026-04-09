Na platformi Reddit pojavio se video uz opis „Popodnevna zabava 2 kretena“, koji je za kratko vreme prikupio veliki broj komentara.
Na snimku se vide dvojica muškaraca iz Zagreb koji pokušavaju da ubace kabasti nameštaj u podzemni kontejner, prethodno ga rastavljajući nasred ulice.
Problem kabastog otpada i loše komunalne navike
Iako smeće pored kontejnera nije redak prizor, ovakav način odlaganja otpada izazvao je negodovanje javnosti.
Korisnici su ukazali na:
- neodgovorno ponašanje
- nepoštovanje javnog prostora
- nedostatak komunalne kulture
Mnogi su istakli da postoje propisana mesta i načini za odlaganje kabastog otpada.
Podeljene reakcije: humor, kritike i rasprava
Dok su jedni reagovali sarkastično i šalili se na račun situacije, drugi su ozbiljno kritikovali ovakvo ponašanje.
Pojavili su se i politički komentari, ali i kritike upućene osobi koja je snimila video.
Kritike snimatelju: „Zašto nisi reagovao?“
Deo korisnika smatra da nije dovoljno samo snimati:
- „Jesi li prijavio slučaj?“
- „Mogao si da reaguješ“
- „Nije poenta snimati, već sprečiti“
Ove reakcije dodatno su otvorile pitanje lične odgovornosti građana.
Odnos prema javnom prostoru pod lupom
Ovaj viralni snimak još jednom je pokrenuo važnu temu – kako građani tretiraju zajednički prostor i koliko poštuju pravila odlaganja otpada.
Odgovorno ponašanje i pravilno odlaganje smeća ključni su za očuvanje urednih i funkcionalnih gradova.
