Na platformi Reddit pojavio se video uz opis „Popodnevna zabava 2 kretena“, koji je za kratko vreme prikupio veliki broj komentara.

Na snimku se vide dvojica muškaraca iz Zagreb koji pokušavaju da ubace kabasti nameštaj u podzemni kontejner, prethodno ga rastavljajući nasred ulice.

Problem kabastog otpada i loše komunalne navike

Iako smeće pored kontejnera nije redak prizor, ovakav način odlaganja otpada izazvao je negodovanje javnosti.

Korisnici su ukazali na:

neodgovorno ponašanje

nepoštovanje javnog prostora

nedostatak komunalne kulture

Mnogi su istakli da postoje propisana mesta i načini za odlaganje kabastog otpada.

Podeljene reakcije: humor, kritike i rasprava

Dok su jedni reagovali sarkastično i šalili se na račun situacije, drugi su ozbiljno kritikovali ovakvo ponašanje.

Pojavili su se i politički komentari, ali i kritike upućene osobi koja je snimila video.

Kritike snimatelju: „Zašto nisi reagovao?“

Deo korisnika smatra da nije dovoljno samo snimati:

„Jesi li prijavio slučaj?“

„Mogao si da reaguješ“

„Nije poenta snimati, već sprečiti“

Ove reakcije dodatno su otvorile pitanje lične odgovornosti građana.

Odnos prema javnom prostoru pod lupom

Ovaj viralni snimak još jednom je pokrenuo važnu temu – kako građani tretiraju zajednički prostor i koliko poštuju pravila odlaganja otpada.

Odgovorno ponašanje i pravilno odlaganje smeća ključni su za očuvanje urednih i funkcionalnih gradova.