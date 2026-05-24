U Srbiji će u nedelju, 24. maja, u većem delu dana biti pretežno sunčano i toplo, dok će na jugozapadu, jugu i istoku zemlje biti promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod, posle podne se, uz lokalni razvoj oblačnosti, prolazne padavine izolovano očekuju i u centralnoj Srbiji.

Vetar će biti slab i umeren, u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima zapadne i južne Srbije povremeno jak, severni i severozapadni.

Najniža temperatura kretaće se od 10 do 15 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 24 do 29 stepeni.

I u Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 12 do 15 stepeni, a najviša oko 28 stepeni.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 31. maja, u većini mesta zadržaće se pretežno sunčano i toplo vreme.

Lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom biće veoma retka, odnosno krajnje izolovana pojava.

Maksimalne temperature od ponedeljka, 25. maja, do srede, 27. maja, kretaće se od 28 do 31 stepen, a zatim se očekuje manji pad temperature.

