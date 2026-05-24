Od 1. juna sa početkom klimatološkog leta, temperature ponovo prelaziti 30 stepeni Celzijusa, dok meteorolog Marko Čubrilo otkriva kod datuma nas tačno čeka prvi nalet vrućina sa temperaturama do 36 stepeni Celzijusa.

"Do kraja maja, od 25 do 31. maja, u većini mesta pretežno sunčano i toplo. Lokalni razvoj oblačnosti sa pojavom kratkotrajne kiše ili plјuska sa grmlјavinom biće veoma retka (krajnje izolovana) pojava", najavio je u toku dana RHMZ.

Maksimalne temperature od ponedelјka, 25.05. do srede, 27.05. kretaće se od 29 do 32 stepeni Celzijusa.

Kako se ističe u petodnevnoj vremenskoj prognozi RHMZ-a, u Beogradu, kao i u Novom Sadu i Nišu, u sredu, 27. maja biće 32 stepena Celzijusovih.

Zatim bi se temperature, kako je naglasio RHMZ, kretale u u manjem padu.

Prema najavama domaće meteorološke stanice "Hailz Srbija", od ponedeljka do četvrtka će temperature u nizijama prelaziti 30, da bi u noći između četvrtka i petka i u petak, za do 10 °C, prešla hladnija vazdušna masa preko Srbije sa severa.

Temperature do kraja maja u proseku u nizijama će se kretati do 25 stepeni Celzijusa, najavljuje "Hailz Srbija".

Od 1. juna temperature ponovo skaču

Zatim, temperature ponovo skaču, te će od 1. juna sa početkom klimatološkog leta, temperature ponovo prelaziti 30 stepeni Celzijusa, uz poboljšanje relativne vlažnosti vazduha.

"Iako u ovim trenucima deluje da će prva polovina I dekade juna biti stabilna i sa umereno visokim temperaturama, postoje određene šanse za povratak nestabilnosti", ističu.

Sredinom nedelje stiže prodor svežeg vazduha

Kako najavljuje meteorolog Marko Čubrilo, narednih dana uglavnom stabilno i toplije vreme uz retku pojavu pljuskova.

I njegovi modeli pokazuju da će sredinom nedelje uslediti prodor svežijeg ali suvog vazduha uz povećanje oblačnosti i retku pojavu lokalnih pljuskova, uglavnom na jugu regiona.

"U drugom delu nedelje i dalje uglavnom suvo, noći sveže, posebno na planinama do će dnevni maksimumi biti u laganom porastu i krajem maja bi se ponovo kretali od 25 do 30 stepeni Celzijusa", ističe.

"Sredinom nedelje osveženje ali uglavnom bez padavina uz pojačan severozapadni vetar. Posle 3. juna nestabilnije i malo svežije sa temperaturama oko proseka", kaže Čubrilo.

Tačno ovog datuma dolazi prvi nalet vrućine

Dodaje da se posle 3. juna uz nešto jači uticaj Atlantika očekuje malo svežije i nestabilnije vreme uz češću pojavu lokalnih pljuskova.

"Za sada se ne očekuje jače pogoršanje isto kao što se ne očekuje jače otopljenje i prvi nalet vrućina sa temperaturama od 31 do 36 stepeni se verovatno očekuje posle 20.06. dakle nešto kasnije nego što smo navikli u ranijim godinama", zaključuje Čubrilo.

Upaljen žuti meteoalarm u Srbiji

Po prvi put ove godine RHMZ je upalio meteoalarm zbog visokih temperatura.

Sutra je on na snazi u polovini zemlje: u celoj Vojvodini, Beogradu, Zapadnoj Srbiji i Istočnoj Srbiji.

U utorak isti alarm na snazi je u celoj Srbiji.

"Vreme može biti opasno (potencijalno). Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se u saopštenju RHZM-a.

