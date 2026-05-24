Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je danas hitno upozorenje zbog nepovoljnih vremenskih prilika koje se očekuju u pojedinim delovima Srbije.

Kako je navedeno u upozorenju objavljenom danas u 15.50 časova, u narednih sat vremena na području Borskog i Zaječarskog okruga očekuju se jaki pljuskovi sa grmljavinom, uz lokalnu pojavu sugradice i grada.

Meteorolozi upozoravaju građane da budu oprezni, posebno u područjima zahvaćenim nestabilnim vremenskim uslovima.

Meteorološka najava: Mogući pljuskovi i grad i u drugim delovima Srbije

Prema najnovijoj meteorološkoj najavi RHMZ-a objavljenoj u 15.55 časova, danas će u većem delu zemlje preovlađivati pretežno sunčano i toplo vreme, dok se na jugozapadu, jugu i istoku Srbije očekuje promenljivo oblačno vreme sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom.

Lokalno je moguća i pojava sugradice i grada, posebno u istočnim krajevima Srbije. Tokom kasnih popodnevnih časova prolazne padavine izolovano se očekuju i u centralnim delovima zemlje.

Duvaće slab do umeren vetar, dok će u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima zapadne i južne Srbije povremeno biti pojačan severni i severozapadni vetar.

Najviša dnevna temperatura kretaće se od 24 do 29 stepeni.

Kakvo nas vreme očekuje narednih dana?

Prema prognozi RHMZ-a, do kraja maja, odnosno u periodu od 25. do 31. maja, u većem delu Srbije zadržaće se pretežno sunčano i toplo vreme.

Meteorolozi navode da će lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom biti veoma retka i izolovana pojava. Maksimalne dnevne temperature od ponedeljka do srede kretaće se između 29 i 32 stepena, nakon čega se očekuje manji pad temperature.