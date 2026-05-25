Vučić je, obraćajući se medijima nakon sastanka sa kineskim premijerom Li Đijangom u Pekingu, kazao da je razgovor sa premijerom bio podeljen u pet oblasti, pre svega ekonomskih, a samo je poslednja ona koja se direktno tiče politike.

Prva oblast je, kako je rekao Vučić, primena ugovora o slobodnoj spoljnoj trgovini između Srbije i Kine.

"Već 2025. imali smo 20 odsto veći izvoz u Kinu nego prethodne 2024. U prva četiri meseca 2026. nećete verovati, imamo gotovo 85 odsto veću stopu izvoza nego u prva četiri meseca prošle godine. To su i dalje nedovoljni brojevi, smatra i kineski premijer i ja, imamo mnogo širokog prostora koji možemo da iskoristimo i koji naše kompanije mogu da iskoriste", rekao je Vučić.

Kako je dodao, potrebna je sa naše strane veća aktivnost, veće razumevanje i bez obzira na daljinu, na udaljenost tržišta, veća posvećenost u razgovorima sa kineskim kompanijama, regionalnim i lokalnim komorama, da bi se srpski proizvodi prodavali na veoma zahtevnom, ne lakom tržištu Kine.

Vučić je dodao da će Srbija za koju godinu, za dve ili tri godine, da ima 30 odsto lakši ulaz, odnosno jeftiniji ulaz na kinesko tržište sa svojim vinima, kao i lakši ulaz u Kinu i po 20 do 40 odsto za poljoprivredne proizvode, od meda, preko suve šljive, sirove šljive, smrznute maline, različitih marmelada, džemova, na kraju kobasičarskih proizvoda, različitih drugih vrsta, suhomesnatih proizvoda.

"Sa tri lanca smo već razgovarali i verujemo da ćemo u tim lancima moći da predstavljamo i prodajemo našu robu, rakije takođe", naveo je Vučić.

Prema njegovim rečima, predložio je danas kineskom premijeru da u njihove dve aviokompanije, Hajnan i Sijemen, se nađu srpski proizvodi.

"Nadam se da će nam to naši kineski prijatelji učiniti, jer je to izuzetna reklama za naše proizvode, a naravno i ozbiljan posao za domaće kompanije", naveo je.

Vučić je dodao da Srbija nema proizvoda koji mogu da snabdevaju jedan grad u Kini, a kamoli celokupno kinesko tržište, ali da su ovo ipak dobri putevi.

Prema njegovim rečima, u okviru druge tačke razgovora, zamolio je premijera Li Ćijanga da pomognu oko rešavanja pitanja posebno u Vranju i na jugu Srbije u celini, odnosno da se nađe strateškog partnera za Jumko i Simpo.

"To za nas nisu lake stvari, ali verujem da ćemo uspeti to da rešimo. I verujem da ćemo time dugoročno rešiti pitanje zapošljavanja u Pčinjskom okrugu, posebno u Vranju, gde smo imali i imamo uvek bezbroj problema. I kad god pomislite da smo značajno iskoračili napred, uvek iskoči neki od tih starih problema", rekao je Vučić.

Dodao je da smatra da je na dobrom putu da sa jednom od tih kompanija, reši problem makar za jedno od ta dva preduzeća.

Vučić je naveo da su razgovarali i o dolasku drugih kompanija u Srbiju i drugim brojnim projektima iz oblasti transporta, energetike, izgradnje infrastrukture.

Ukazao je da se mnogo toga radi sa kineskim kompanijama i dodao da su doprinele ubrzanom infrastrukturnom razvoju Srbije.

"Njihove kompanije u dobrom delu grade i Ekspo i kada kažem Ekspo ne mislim samo na samo gradilište Ekspoa, već mislim i na pruge okolne, na puteve od Beograda do Zrenjanina, Zrenjanina do Novog Sada, mislim i na Vožd Karađorđe, mislim i na Dunavski koridor, mislim na mnoge druge projekte koje zajedno sa njima pravimo i gradimo", rekao je Vučić.

Treća tačka razgovora, kako je rekao, bila je inovaciona saradnja i saradnja vezana za veštačku inteligenciju i u tim okvirima i oko nuklearne energije.

"Ponudili su nam gotovo neverovatne uslove, te ćemo morati o tome u najhitnijem roku da razgovaramo, što može bukvalno da znači spas u uslovima sve veće upotrebe veštačke inteligencije, električnih automobila, data centara i svega drugog", naveo je Vučić.

Naveo je da je zamolio kinesku stranu da pomognu Srbiji u tome da ide u korak sa najrazvijenijim zemljama sveta po pitanju veštačke inteligencije, robotike.

"Verujem da ćemo tu imati njihovu podršku, jer o tome je govorio i predsednik Si Đinping prilikom posete Srbiji, kako prve istorijske posete Srbiji, tako i druge njegove posete 2024. godine", rekao je Vučić.

Kako je rekao, danas je imao i sastanak sa Vang Huningom sa kojim je razgovarao o spoljnoj politici i ekonomiji.

"To je jedan od najvažnijih ljudi, nazivaju ga neretko kineski Kisindžer, čovek koji je uvek učestvovao u stvaranju kineske spoljne politike, oblikovanju kineske ideologije. Sa njim sam se sastajao 2019. i 2023, uvek mnogo toga naučio i danas sam pažljivo zapisivao sve što mi je on govorio", rekao je Vučić.

Celo obraćanje predsednika Vučića možete pročitati u našoj posebnoj vesti OVDE.