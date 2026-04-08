Deo broj 1 originalnog spiralnog stepeništa povezivao je drugi i treći sprat tornja kada je otvoren 1889. godine, napravljen je od čelika i zakovanog lima i sastoji se od 14 stepenika koji se oslanjaju na osnovu u obliku krsta i visine je 2,75 metara i prečnika 1,75 metara, prenosi CNN.

Stepenice su bile u upotrebi do 1983. godine, kada je znamenitost podvrgnuta velikom remontu, a delovi stepeništa su demontirani i zamenjeni liftovima.

U oglasu na internet stranici Artkuriala nije navedeno ime vlasnika, već samo da je ovaj komad ostao u istoj privatnoj kolekciji "više od 40 godina" otkako je rastavljen 1983. godine.

"Nikada nije iznošena i za prodaju je podvrgnuta potpunoj restauraciji", izjavila je pomoćnica direktora Artkuriala, Sabrina Dola.

Dola je deo stepeništa opisala kao "više od pukog dela istorije".

"To je impresivno iskustvo, stacionarno putovanje kroz vreme i prostor. Zamislite sebe 1889. godine na ovom stepeništu, smeštenom između 113 i 276 metara visine, bez bezbednosnih ograda, ali sa pogledom na Pariz od 360 stepeni", rekla je ona.

Dvadeset delova stepeništa je prodato 1983. godine, a većina njih je i dalje u vlasništvu prvobitnih kupaca.

U Francuskoj, delovi mogu da se nađu u dva pariska muzeja - Orsaju i Muzeju nauke, kao i u Muzeju istorije gvožđa u istočnoj Francuskoj.

Neki od delova od stepenica su izloženi u vrtovima Fondacije Joiši u Jamanašiju u Japanu, a drugi su izloženi u blizini Kipa slobode u Njujorku.

Artkurial je prethodno prodavao delove koji su privukli veliko interesovanje ponuđača, a najvrednijim se pokazao deo 13, koji je 2016. godine prodat za 523.800 evra.

Od otvaranja Ajfelovig tornja oko 300 miliona ljudi posetilo je ovu francusku znamenitost, a svake godine ga poseti oko sedam miliona ljudi.