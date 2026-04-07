Iran je pokrenuo talas sajber napada na Sjedinjene Američke Države svega nekoliko sati nakon što je predsednik Donald Tramp izneo dramatične pretnje o mogućem uništenju zemlje, čime su dodatno podignute tenzije između dve strane.

Prema podacima Američke agencije za sajber bezbednost i bezbednost infrastrukture, hakerske grupe povezane sa Iranom trenutno sprovode operacije usmerene na iskorišćavanje ranjivosti u ključnim sistemima širom SAD. U izveštaju se navodi da su u pitanju visoko organizovane i sofisticirane grupe koje deluju u okviru tzv. „naprednih i stalnih pretnji“, odnosno kontinuiranih sajber operacija protiv kritične infrastrukture.

Posebno zabrinjava činjenica da su na meti industrijski sistemi koji su povezani na internet, a koji se koriste za upravljanje ključnim uslugama poput energetike, proizvodnje i drugih vitalnih sektora. Napadači, kako se navodi, koriste uređaje poput programabilnih kontrolera – tehnologije koja omogućava rad fabrika, elektroenergetskih postrojenja i sličnih sistema od presudnog značaja za funkcionisanje države.

Prema dostupnim informacijama, pojedini napadi već su doveli do konkretnih poremećaja u radu sistema, kao i do finansijskih gubitaka, što dodatno pojačava strah od šireg sajber sukoba koji bi mogao da ima ozbiljne posledice po svakodnevni život i ekonomiju.