Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se na Iksu povodom izjava Đorđa Pavićevića.

Njenu objavu prenosimo u celosti:

"Za ne verovati: profesor FPN i narodni poslanik ZLF, Đorđe Pavićević optužuje vlast da ne želi da se na fakultetima studenti "uče da budu građani i da misle svojom glavom". Čoveče, pa vi ste učinili sve da od studenata napravite "medij", ljude bez imena i prezimena, bez ličnih stavova, želja i razmišljanja, bez svog "ja", autorizovane samo da prenose poruke plenuma! Niko od vas nije tim mladim ljudima rekao da je bezuslovno i bespogovorno podređivanje i povlađivanje plenumu u suprotnosti sa slobodnim mišljenjem. Vi ste ih podržavali u plenumaškoj zombifikaciji. Sve to vreme, mi iz vlasti smo, za razliku od vas, apelovali na te mlade ljude da imaju svoje "ja", da razmišljaju, da se pitaju ko i zbog čega od njih pravi plenumaške zombije, konačno - apelovali smo da uče, da studiraju. Ponovo je Aleksandar Vučić bio u pravu - na kraju će biti da smo mi formirali plenume i blokirali ulice, škole i fakultete, a da su se svi iz blokaderskog pokreta borili protiv toga."

