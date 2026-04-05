Pevačica Edita Aradinović gostovala je u emisiji kod svoje sestre Lune Đogani, gde je potpuno otvoreno progovorila o svojoj trudnoći i nedavnom rastanku od oca svog deteta, Nenada Stevića. Njena neočekivana priznanja o ljubavnom životu ostavila su Lunu bez teksta.

Najzanimljivija tema bila je upravo Editina trudnoća, a pevačica je otkrila da baš u ovom periodu ima ubedljivo najviše udvarača.

– Nikad više nisam imala udvarača nego sad – priznala je Edita Aradinović, na šta je Luna Đogani ostala u potpunom čudu.

- Sad?! - pitala je Luna šokirano.

- Eto vidiš, muškarci se lože na ženu koja nosi bebu! A pre toga ne – objasnila je Edita, dok njena sestra nije mogla da veruje šta čuje.

"Trudnoću nisam ovako zamišljala"

Podsetimo, Edita Aradinović je iskreno progovorila o trudnoći i priznala da je drugo stanje zamišljala potpuno drugačije.

Iako je, kao i većina devojaka, maštala da će sve prolaziti uz partnera, danas kroz to iskustvo ide sama. Ipak, kako je istakla, ne žali zbog toga.

- Zamišljala sam da će se trudnoća odvijati svakako u nekoj harmoniji, da ću imati partnera... Ne znam kako da se izrazim... Bože sačuvaj, ne podnosim više osude javnosti i zato pazim na svaku reč. Ne mogu s ljudima. Znači, bude li neko nešto napisao, napraviću haos. Možda nije dobro da budem toliko iskrena. Nikad nisam imala više udvarača nego sada - počela je Edita, pa dodala:

- Opet, s druge strane, ipak sam se negde mirila s tim da ja neću moći da imam emocionalno stabilnu vezu i da vreme odmiče, da neću biti mlađa, već sve starija i da moram da biram. Ili da nemam ništa, sa budem solo devojka, što je meni skroz okej, nemam ništa protiv toga, ili da stvaram porodicu pa kako mi Bog namesti, kakve karte da, kako budem odigrala. Sad se to i desilo. Negde sam u svojoj glavi imala tu opciju da ću možda i sama prolaziti kroz neke stvari, zbog pređašnjih iskustava i što sam bila zacrtala u glavi da to bude ili ovako ili nikako. Sad sam to malo promenila - iskrena je bila ona koja je svakako nastavila da neguje dobar odnos s bivšim izabranikom.

