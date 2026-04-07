Hajde da zamislimo sledeću situaciju. Na primer, Pera i Žika kupe neki poslovni prostor i odluče da otvore dve samostalne trgovinske radnje, dva STR-a, dve male prodavnice, započinje analitičar Uroš Piper slikovito.

- I angažuju, evo recimo, naprimer, dvojicu menadžera koji će to da vode, koji se zovu Sloba i Igi. Sloba i Ihi umjesto zaposle 5 do 7 zaposlenih po jednom STR-u, oni zaposle 50 ljudi. Uglavnom svojih prijatelja. Ili prijatelja, na primer, ne znam, Zrinko iz Novog Sada im pošalje neke svoje radnike i kaže oni će biti odlični.

- I to tako ide godinama. Ulažu u pogrešne projekte, zaposle, naprimer, kasirku Olju kojoj daju deset puta veću platu i godinama minus. Iz godine u godinu milionski minusi. I u jednom trenutku vlasnici koji su godinama upozoravali, ne možemo više sa minusom da radimo, promenite nešto. Kažu, dosta, smenjujemo vas. Da li je to, mislite da bi bilo realno u normalnom svetu? Da, naravno, da bi bilo realno. Niko ne bi radio deset ili dvanaest godina sa minusom.

- E, to je ono što se danas dešava sa N1 i Novom S. Igor Božić i Sloba Georgiev su tamo napravili za dvanaest godina više milionski, moguće čak i u desetinama miliona evra, minus u poslovanju te dve televizije i ta dva medija. I vlasnici u jednom trenutku su rekli dosta. Sada. Suštinski, vrlo kasno su rekli dosta, pošto kad neko pravi minus godinu ili dve dana, to je dovoljno. Ovde su čekali dvanaest godina. I sada se Georgiev i Božić pitaju, pa kako to, pa mi ne možemo. Šta su oni, svete krave? Njima niko ništa ne može da kaže. Ili misle da je ovo 1945. i komunizam, da je to njihova firma? Ne, nije. Vlasnici odlučuju šta će biti s firmom, niko sa gubitašima neće da radi i da posluje. Ima toliko poslova, manuelnih, bilo kakvih drugih, ako nešto umete da radite, Biro za nezaposlene je blizu, naći ćete posao - zaključuje Piper.