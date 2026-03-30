Pevačica Aleksandra Stojković Džidža je pre četiri meseca doživela veliki gubitak kada je izgubila bebu.

Ova situacija ju je navela na povlačenje iz javnosti, a porodica joj je pomogla da prevaziđe težak period.

Sada je smogla snage da se suoči sa gubitkom, te je otvoreno progovorila o trenucima kada je saznala tužnu vest.

- Kada smo otišli na pregled, bili smo potpuno bezbrižni, sve je bilo normalno, i odjednom - nema, stalo je sve. Mama mi je govorila da se smirim, jer sam ja već počela da ispitujem šta se dešava, a ona mi je rekla da moram da idem u bolnicu. Tata se malo slomio, moram da priznam, partner Milan je bio na paramparčad - rekla je Džidža.

"Dete je bilo kruna naše ljubavi"

Džidža je dodala da je trudnoća bila simbol ljubavi sa partnerom Milanom, i da je upravo taj gubitak učinio ceo period izuzetno emotivnim i teškim.

- Samo taj čin deteta, mislim da bi to bila kruna naše veze i ljubavi - rekla je Aleksandra u emisji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović".

