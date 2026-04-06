Voditeljka RTS-a Marija Veljković, pored kviza "Slagalica" vodi i emisiju "Novi početak".

U jednoj od epizoda bračni par Sakač iz Horgoša dobio je krov nad glavom uz pomoć pomenute emisije, a koliko je voditeljka bila emotivna, dokazuje sledeća priča.

Kada se snimana emisija par je već imao troje dece, ali je supruga tada bila u drugom stanju, tako da su čekali i četvrto.

Produkcija je tom prilikom obezbedila sredstva da par sazna pol četvrtog deteta.

Dok je gledala snimak sa doktorom, Marija je emotivno reagovala i rasplakala se. Inače, par je saznao da će dobiti još jednog sina.

Podsetimo, Marija Veljković ima troje dece, a ova situacija dokazuje koliko voli mališane i koliko se raduje deci.

