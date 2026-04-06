Posle serije izjava i pretnji Teheranu o tome šta čeka Iran ako ne otvori Ormuski moreuz, američki predsednik Donald Tramp je postavio krajnji rok za utorak u 20 časova po istočnoameričkom vremenu. Objavio je i da je spasen i drugi član posade aviona F-15 koji je oboren u petak duboko na teritoriji Irana. Iz Teherana odgovaraju da će otvoriti Moreuz kada od tranzitne takse naplate ratnu štetu.

Teheran je u odgovoru Pakistanu na predlog SAD o okončanju rata odbacio mogućnost prekida vatre i istakao potrebu za "trajnim okončanjem rata uz uvažavanje stavova Irana".











Arakči: Agresori bombardovali "iranski MIT"

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči optužio je izraelsko-američke snage da su bombardovale Univerzitet Šarif u Teheranu, koji je opisao kao "iranski Tehnološki institut Masačusetsa" (MIT).

Arakči je na platformi Iks napisao da je napad usledio nakon ranijih napada na druge univerzitete i uz post objavio fotografije razaranja na tom fakultetu.

Napadnut i drugi iranski petrohemijski kompleks

Više iranskih agencija izveštava da je petrohemijski kompleks Marvdašt meta "neprijateljskog napada“.

Novinska agencija Fars kaže da je napad rezultirao požarom koji je "obuzdan u prvih nekoliko minuta“.

IRGC: Gađani američki i izraelski vojni i industrijski ciljevi

Iranska Revolucionarna garda saopštila je da je u okviru nove faze operacije izvela napade na američke i izraelske komandne, logističke i industrijsko-vojne ciljeve, dodajući da je gađala američki jurišni brod USS "Tripoli" sa više od 5.000 vojnika i primorala ga na povlačenje ka južnom delu Indijskog okeana.

Haifa: Tela četiri žrtve izvučena iz ruševina zgrade pogođene iranskom raketom

Iz ruševina stambene zgrade u Haifi pogođene iranskom raketom izvučena su tela četiri žrtve nakon 18-časovne operacije potrage i spasavanja, otežane neeksplodiranom bojevom glavom koja je mogla da izazove dodatnu štetu, saopštile su danas izraelske spasilačke službe.

Vatrogasno-spasilačka služba saopštila je rano jutros da su, nakon višesatnih napora zajedno sa Komandom domaćeg fronta, vatrogasne snage spasile dve osobe zarobljene ispod

ruševina bez znakova života, prenosi Tajms of Izrael navodeći da su u pitanju muškarac i žena u poznim godinama.

Nekoliko sati kasnije, objavljeno je da je ispod ruševina zgrade pronađeno i treće telo, muškarca u četrdesetim godinama.

Crvena Davidova zvezda saopštila je da su dve osobe povređene, od kojih jedna teže, kada je u gradu Petah Tikvi pala iranska balistička raketa.

Kako je navedeno, raketa je nosila kasetnu bojevu glavu.



IRCG: Ubijen šef obaveštajne službe Sejed Madžid Hademi

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je poginuo šef obaveštajne službe IRGC Sejed Madžid Hademi.

"General-major Madžid Hademi, moćni i obrazovani šef obaveštajne organizacije Korpusa islamske revolucionarne garde, poginuo je u zločinu terorističkog napada američkog cionističkog neprijatelja u Trećem nametnutom ratu danas u zoru", navedeno je u saopštenju, prenosi Tasnim.

IRCG navodi da je Hademi "tokom skoro pola veka iskrene i hrabre zaštite islamske revolucije, sistema i domovine, zabeležio velike, trajne i poučne doprinose u oblastima obaveštajnih poslova i bezbednosti, koji mogu da posluže kao vodič obaveštajnoj zajednici zemlje u godinama koje dolaze.

(Tanjug)

Iran brutalno upozorava SAD: Posledice rata verovatno će stići i do teritorije SAD

Neimenovani dobro obavešteni iranski izvor upozorio je na opasne posledice mogućeg "suludog poteza predsednika SAD Donalda Trampa protiv iranske infrastrukture" i ukazao da će to verovatno doneti posledice rata i na teritoriju Sjedinjenih Američkih Država.

Govoreći za novinsku agenciju Tasnim, neimenovani izvor je ukazao na nedavne pretnje američkog predsednika da će gađati iranske elektrane i mostove.

"Nakon nekoliko neuspeha, povlačenja i nakon današnjeg istorijskog poraza u Isfahanu, Tramp pretećim tvitovima pokušava da skrene pažnju sa ovog istorijskog dana. Iranske oružane snage su osujetile američki pokušaj spasavanja oborenog pilota, uništivši nekoliko letelica u koordinisanoj operaciji u centralnom Iranu", navodi izvor Tasnima.

Portparol Centralnog vojnog štaba Irana Khatam al Anbija objavio je u nedelju, 5. aprila, da su iranske vojne snage uništile nekoliko američkih letelica u južnom Isfahanu, osujetivši pokušaj misije spasavanja oborenog američkog borbenog pilota.

"Ako Tramp pojača svoje ludilo i počne da ostvaruje pretnje, samo će učiniti svoj poraz još bolnijim. Naravno, trebalo bi da zna da će u tom slučaju, pored spaljivanja svih američkih interesa u regionu, posledice rata verovatno stići i do teritorije SAD", rekao je neimenovani izvor iranske novinske agencije.

(Tanjug, Tasnim)

"Izvedeno više raketnih napada na izraelske snage i vojne ciljeve"

Libanski militantni pokret Hezbolah saopštio je sinoć da je izveo više napada na izraelske snage i vojne ciljeve, kao i gradove, na severu Izraela i duž granice sa Libanom.

U saopštenju, Hezbolah je naveo da su eksplozivne naprave postavljene u blizini grada Šama na jugu Libana, usmerene na izraelske snage, nakon čega je, kako tvrde, otvorena vatra na jedinicu za spasavanje koja je stigla na mesto napada, javlja Al Džazira.

Pokret je, takođe, saopštio da je izveo raketne napade na položaje izraelske vojske i okupljanja trupa u blizini mesta Ajnata, kao i na područja istočno od pritvorskog centra Hiam. Kako se dodaje, ispaljene su rakete i ka severnim izraelskim gradovima Nahariija i Metula, dok je meta bio i komandni centar za vazdušne operacije Meron na severu Izraela.

Netanjahu čestitao Trampu na smelim odlukama i spasavanju američkog pilota iz Irana

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu saopštio je da je američkom predsedniku Donaldu Trampu lično čestitao na donošenju smele odluke i savršeno izvršenoj američkoj misiji spasavanja oborenog američkog pilota sa neprijateljske teritorije Irana, ističući da je i Izrael doprineo toj operaciji.

"Predsednik Tramp je izrazio zahvalnost na pomoći Izraela. Duboko sam ponosan što je naša saradnja van bojnog polja bez presedana i što je Izrael mogao da doprinese spasavanju hrabrog američkog ratnika", navodi se u objavi Netanjahua na mreži Iks.

O saradnji sa Izraelom, Tramp je sinoć rekao da je Izrael pomogao SAD u pomenutoj operaciji, ali da je većina akcije bila američka.

"Izraelci su dobri partneri, hrabri ljudi. Sarađujemo kao stariji i mlađi brat", zaključio je Tramp.

(Tanjug)

Iranci uništili stambenu zgradu u Haifi

IRGC: Ormuski moreuz se nikada neće vratiti na raniji status

Pomorska komanda iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da se Ormuski moreuz nikada neće vratiti na svoj raniji status, pogotovu za SAD i Izrael.

IRGC upozorava i da će uslediti još žešća odmazda ako se nastavi američko-izraelska agresija protiv iranske civilne infrastrukture.

Mornarica IRGC navodi da je Ormuski moreuz prošao kroz nepovratne strateške promene i da se nikada neće vratiti na svoj prethodni status, posebno za SAD i Izrael, dok iranske snage finalizuju operativne pripreme za novi bezbednosni poredak u Persijskom zalivu.

U zvaničnom saopštenju objavljenom sinoć na mreži Iks, ističe se da je doba strane prevlasti nad ovim ključnim međunarodnim vodenim putem definitivno završeno.

Naglašava se da je nedavni razvoj događaja u regionu uspostavio novu realnost u kojoj vanregionalne sile, na čelu sa SAD, više ne mogu da diktiraju uslove niti da projektuju nekontrolisani uticaj na neposredno pomorsko okruženje Irana.

U međuvremenu, IRGC je najavio još žešće odmazdne napade na neprijateljske ciljeve ukoliko se nastave američko-izraelski napadi na iransku civilnu infrastrukturu.

(Tanjug)