Vera Matović i Beki Bekić spadaju u stariju gardu pevača, koja je svoje višedecenijske karijere započela u neko potpuno drugačije vreme nego što je danas.

Osim napretka na svim poljima, došlo je i do promene kada je reč o modi i načinu oblačenja pevačica.

Kako je Vera istakla u emisiji Grand Specijal, nekada na javnom servisu nisi mogao da se pojaviš u miniću, dok je Beki tvrdio da pravila nisu bila ista za sve.

– Neko je mogao neko ne. Možda Vera nije mogla da se pojavi u miniću, ali je zato Olivera Katarina mogla– rekao je Beki, pa dodao:

–Zato što joj je muž bio direktor. To je uvek bilo i biće, sve ima svoje, od toga ne može da se beži.



Vera Matović se zatim prisetila i trenutka kada su jednu njenu koleginicu ‘izbacili’ sa jedne televizije.

–Vratili su je, čak i neke kolege zbog faermerki. U to vreme nisi ti mogao da se obučeš kako si hteo- dodala je pevačica.



Beki je međutim tvrdio da i dan danas određene televizije određuju kodekse oblačenja za novogodišnji program ili određene formate koji zahtevaju eleganciju, a što mnogi ne poštuju.

–Oni te zovu da te podsete na kodeks oblačenja, i sve to razumem, ali onda ja dođem na snimanje tog novogodišnjeg programa, ili u Šarenicu, u odelu, a pored mene neki pevač ili glumac u farmerkama i patikama– otkrio je Beki.

