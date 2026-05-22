Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da se Moskva zalaže za stvaranje međunarodnog sistema bezbednosti zasnovanog na jednakosti svih država, bez pritisaka, diktata i upotrebe sile.

U obraćanju učesnicima Međunarodnih društveno-političkih slušanja o evroazijskoj bezbednosti, Putin je poručio da Rusija podržava model u kojem bi se svi međunarodni sporovi rešavali političkim i diplomatskim putem.

"Naša zemlja se dosledno i uporno zalaže za formiranje međunarodnog sistema jednake i nedeljive bezbednosti koji bi isključivao metode diktature ili prisile i garantovao mirno političko i diplomatsko rešavanje bilo kakvih međudržavnih sporova i protivrečnosti", naveo je Putin u obraćanju koje je objavljeno na kanalu stranke Jedinstvena Rusija na platformi Max.

Ruski predsednik ocenio je da bi takav sistem omogućio razvoj stabilnije i obostrano korisne saradnje među državama, zasnovane na međunarodnom pravu i univerzalno prihvaćenim pravilima.

"Sistem jednake bezbednosti mora da garantuje mirno političko i diplomatsko rešavanje međudržavnih sporova", zaključio je Putin.

Prema navodima agencije RIA Novosti, Putin je istakao da Rusija smatra da međunarodni odnosi treba da budu zasnovani na ravnopravnosti i međusobnom poštovanju interesa svih država.





Putin spreman da okonča rat



Ruski predsednik Vladimir Putin želi da rat u Ukrajini bude završen do kraja ove godine, ali samo pod uslovima koje Moskva može da predstavi kao pobedu, piše Blumberg pozivajući se na anonimni izvor upoznat sa razmišljanjima u Kremlju.

Prema navodima agencije, među ključnim zahtevima Rusije nalaze se puna kontrola nad Donbasom i širi bezbednosni sporazum sa Evropom, koji bi praktično potvrdio ruske teritorijalne dobitke.

Istovremeno, portparol Kremlja Dmitrij Peskov negirao je da je Putin postavio bilo kakav konkretan rok za završetak rata.



Blumberg navodi da ukrajinski napadi dronovima nanose ozbiljne gubitke ruskim snagama i pogađaju ciljeve duboko unutar Rusije, što dodatno povećava pritisak na Kremlj.

Uz ekonomske probleme i ograničenja interneta, među građanima Rusije raste zamor od rata, dok su sve nervozniji i pojedini predstavnici ruske elite.

Prema tvrdnjama izvora agencije, deo visokih zvaničnika smatra da je rat ušao u fazu pat pozicije bez jasnog rešenja.