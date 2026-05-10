Vera Matović je svojevremeno otkrila zbog čega se svađa sa suprugom Ratomirom Raćom Matovićem.

Kako je tada istakla, u pitanju su benigne svađe i sitne nesuglasice koje nemaju potencijal da ih dovedu do razvoda.

- Trebalo je da unesemo neko ozvučenje u garažu. On nije mogao, a nisam ni ja i jedva smo nekako uspeli to da uradimo, a bili smo premoreni. On viče na mene, ja na njega i onda se posvađamo... Nisu to svađe zbog kojih bi se razveo neko, nego, eto... - pričala je Vera u "Premijeri - Vikend specijalu".

"Dame, nemojte da nasedate na cveće"

- Dobila sam kritike, pisali su mi: "Ko da joj kaže da je lepa, kad je ružna". Svašta su mi pisali - prokomentarisala je onda, pa je zaključila rečima:

- Šta ima da mi govori svaki dan da li sam mu lepa... Dame, nemojte da nasedate na cveće, nego da vam budu verni.

