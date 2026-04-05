Pre nešto više od tri godine, Anastasija Ražnatović, u tajnosti je rekla "da" svom izabraniku Nemanji Gudelju, za razliku od majke Cece i brata Veljka čija su svadbena veselja bila medijski događaj broj jedan.

Osim što na svom venčanju nije želela kamere, Anastasija je prekinula decenijsku tradiciju koju je počela Ceca, a nastavile je tetka Lidija i snaja Bogdana.

Naime, kada se pre četiri godine ženio Veljko, mlada je nosila venčanicu u kojoj se februara 1995. udala Ceca.

- Raznežila sam se kada sam ugledala Bogdanu u mojoj venčanici, iako sam je i pre današnjeg dana videla u njoj - ispričala je folk zvezda kad je ženila sina.

Raskošnu belu kreacija kupljenu u Milanu, koja nosi etiketu jednog grčkog dizajnera, između Cece i Bogdane nosila je i Lidija kada se udavala za Predraga Ocokoljića.

Da je tradicija u porodici Ražnatović važna javnosti je odavno poznato, pa su mnogi očekivali da će skupocenu čipkanu venčanicu nositi i Anastasija, međutim, to se nije desilo.

Ona se odlučila za svedeniji i moderniji model. Iako Ceca nikada nije htea da se meša u odluke svoje ćerke, pevačica je samo jednom govorila o svadbi koju su Nemanja i Anastasija planirali.

- Što se tiče Anastasijine svadbe , ona je već udata. Sve zavisi od Nemanjinih obaveza, ali oni su venčani tamo gde treba, pred Bogom, ovo ostalo je formalnost - navela je Ceca Ražnatović pre dve godine.

