Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da su dodatno proširile kopnenu ofanzivu protiv libanske militantne grupe Hezbolah u južnom Libanu, rasporedivši rezervnu brigadu za izvođenje "ciljanih operacija".

Rezervisti Osme oklopne brigade, koji deluju pod 91. Regionalnom divizijom "Galileja", rade na proširenju kopnenih aktivnosti radi zaštite stanovnika severa Izraela, navele su IDF, prenosi Tajms of Izrael.

Izraelska vojska je dodala da su rezervisti ubili nekoliko operativaca Hezbolaha u borbi na bliskoj udaljenosti, uključujući ćeliju koja je nameravala da ispali protivtenkovske rakete na izraelske snage.

Rezervisti su, takođe, zaplenili oružje tokom racija na lokacijama gde se nalaze pripadnici Hezbolaha, navela je izraelska vojska.

IDF su dodale da je u drugim delovima južnog Libana 226. rezervna padobranska brigada, koja deluje pod 146. divizijom, usmerila vazdušne udare na dve ćelije naoružanih pripadnika Hezbolaha.