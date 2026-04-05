Bivša predsednica Predstavničkog doma SAD Nensi Pelosi izjavila je da predsednik Donald Tramp ne može da povuče Sjedinjene Američke Države iz NATO bez odobrenja Kongresa, kritikujući njegove pretnje izlaskom iz saveza kao „kratkovide“, prenosi Anadolija.

U objavi na mreži Iks u subotu, Pelosi je navela da je NATO formiran pre 77 godina od strane SAD i njihovih saveznika kao savez zasnovan na miru i demokratiji.

„Trampove pretnje izlaskom nisu samo kratkovide, već su i poklon Vladimiru Putinu“, rekla je Pelosi, koja je bila predsednica Predstavničkog doma od 2007. do 2011. i ponovo od 2019. do 2023. godine.

Naglašavajući pravna ograničenja, Pelosi je istakla: „Zakon je jasan: nijedan predsednik ne može da povuče SAD iz NATO bez odobrenja Kongresa.“

Njene izjave dolaze nakon što je Tramp više puta kritikovao NATO, nazivajući ga „tigrom od papira“ zbog reakcije na krizu u Ormuskom moreuzu, a članice saveza je nazvao „kukavicama“, uz tvrdnju da je izlazak iz alijanse „više nego opcija“.

Prema zakonu usvojenom 2023. godine, predsednik SAD ne može jednostrano da povuče zemlju iz NATO bez odobrenja dve trećine Senata ili posebnog akta Kongresa.