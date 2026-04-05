Ceca Ražnatović je sinoć održala spektakularni koncert u Jagodini, a zbog onoga što ju je na kraju dočekalo na bini ostala je u šoku.

Posle lude žurke koja je trajala više od dva sata na binu su se popeli ljudi sa brojnim duksevima, jaknama i maskama za telefon.

Ceci su sve ove rekvizite poslali fanovi kako bi im se potpisala.

I dok se na početku potpisivali na duksevima, u jednom momentu podigla je glavu i ostala u šoku zbog količine stvari koje su pristizale na binu.

Iako je bilo pregršt stvari, Ceca je ispoštovala svoje fanove i svako je dobio njen autogram.

Dobila poklon

Ceca Ražnatović se pohvalila poklonom koji je dobila, a koji su je potpuno razoružao.

Na svom Instagram profilu je pokazala pismo koje je dobila od majke jednog od kandidata iz popularnog muzičkog takmičenja Zvezde Granda, a dirljive reči nisu ostavile nikoga ravnodušnim.

U rukom pisanoj poruci majka je Ceci uputila snažne i nežne stihove, zahvalivši joj se na svemu što čini za mlade talente.

- Ruži koja u drugima vidi cvet i svojim sjajem budi tuđe snove. Hvala vam. Majka - pisalo je.

Pevačica nije krila koliko ju je ovaj gest pogodio, pa je istakla da za nju ne postoji veći kompliment i čast od ovakvih reči.

- Ne postoji veći kompliment i čast za mene. Poruka majke jednog sjajnog kandidata - dodala je Ceca.

