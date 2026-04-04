Aca Lukas dugo je u lošim odnosima s koleginicom Lepom Brenom, a sada je otkrio da je više puta bezuspešno pokušao da stupi u kontakt s njom nakon što mu je zabila nož u leđa.

Iako su se nakada družili, folker i pevačica već nekoliko godina nisu u dobrim odnosima, jer je, kako je folker ispričao, Brena jednom prilikom u njegovoj kući savetovala njegovu bivšu suprugu Sonju Vuksanović kako joj "ne treba kockar i narkoman".

- Brena joj je rekla, pa dobro Sonja šta će tebi taj kockar i narkoman na kraju krajeva. Nije pitanje da li je ona nju poslušala ili nije, već zašto je Brena to uopšte rekla. Upoznao sam je sa Sonjom, oni su bili moji prijatelji. Nisam se naljutio, samo sam je izbrisao, a ona zna dobro kakav sam - ispričao je Aca Lukas u podkastu "B-13".

"Sve bi uradili kada je lova u pitanju"

Osim toga, priznao je kako je više puta bezuspešno pokušao da razgovara sa Brenom o spornoj situaciji.

- Od tog dana sam probao nekoliko puta da je pozovem da je pitam: "Izvini, o čemu se radi ovde?" Nikad mi se nije javila na telefon. Sledećih godinu dana sam bio u žiriju "Zvezda Granda" znajući ovo. Godinu dana sam maltretirao sve ljude okolo pitajući ih "Hoće li da dođe ono go*no danas na snimanje?" - otkrio je folker, i dodao:

- Svi samo saviju glave i kažu: "Pa nemoj, Aco." Pitao sam ih što me onda ne isterate, vaša je kuća, ajde isterajte me. Međutim nisu, a zašto? Pa zato jer Lukas donosi pare, dozvolili bi i da im se*eš po glavi ako je lova u pitanju - objasnio je Lukas u podkastu kod Bojana Jovanovskog, Bokija 13.

