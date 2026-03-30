Modni kreator i kritičar, David Ćurčić poznat je po komentarisanjima stajlinga poznatih ličnosti, a njegovi sudovi često izazivaju veliku pažnju javnosti.

Nedavno je bio gost naše redakcije, kada je pred našim kamerama, bez zadrške govorio o odevnim kombinacijama ljudi sa estradne scene.

Barbara Bobak

- Ovo je katastrofa, gornji deo je super, ali ove farmerice su užas. Koliko sa farmerkama znaju da se unište, to je neverovatno. Pojas mi je super, košulja isto, šminka katastrofa. Prejaka je šminka za ovo izdanje, lpke ke samo po sebi jako - govorio je Ćurčić kada smo ga podsetili na jedno od izdanja koje je privuklo veliku pažnju javnosti.

- Ne moramo po svaku cenu da budemo budale. Za željom da budu viđeni i komentarisani, vole da prave budalu od sebe, a posle kad ih ljudi pljuju onda se žale. Pa sami ste krivi što vas ljudi komentarišu. Izgledala je kao budala, za ovo bih joj dao dvojku ili trojku, a generalno četvorku - priznao je David.

Kaća Živković

- Toliko mi je žao što je od sebe napravila da izgleda kao brac lutka. Ne znam na koji način je mršavila i šta je radila, ali joj je glava mnogo došla do izražaja. Haljina je super, ima futuristički vajb. Međutim, ostalo ništa nije kako treba. Kako žene znaju da se u*eru - istakao je Ćurčić.

- U poslednje vreme mnogo "iskače iz frižidera", nemam nikakav problem, ali preteruje. Nije ona toliko zanimljiva da bi se toliko pojavljivala svugde. Ne znam zašto se ljudi ne vode onim čime se vodi ceo svet, a to je "manje je više". Daleko je to od minimalizma, samo manje pespotrebnih detalja. Haljina je toliko lepa, ali ove čizme, čarape i nakit nisu bili potrebni. Neka bude trojka - zaključio je modni kritičar za Alo.

