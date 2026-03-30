Pripadnici Sektora za vanredne situacije MUP-a, u protekla 24 časa bili su angažovani na otklanjanju posledica nepovoljnih vremenskih uslova na teritoriji Šumadijskog, Mačvanskog i Zlatiborskog okruga.
Tamnava se izlila kod Osečine, Kolubara se izlila u selu Poljane u Obrenovcu a iz sata u sat rastu vodostaji i na Jadru, gornjem toku Zapadne Morave i Savi. Kolika je opasnost od novog izlivanja reka i daljeg plavljenja područja u našoj zemlji i gde je trenutno najkritičnija situacija?
Već četiri dana kiša gotovo neprestano pada u većem delu Srbije. Najviše je palo u zapadnim i centralnim krajevima, a zbog zasićenog tla, svaka nova padavina dodatno utiče na porast nivoa reka.
Posebna pažnja usmerena je na reku Savu
Tamnava se izlila kod Osečine, prekinula saobraćaj na lokalnom putu za Gradojević, Kolubara se izlila u selu Poljane kod Obrenovca i prekinula saobraćaj preko mosta.
Bujične vode u Beloj Reci u mačvanskom kraju odnele su stari drveni prelaz i presekle put za 9 domaćinstava. U porastu su vodostaji reka Jadar, Kolubara i Zapadna Morava, zajedno sa njihovim pritokama.
Na pojedinim deonicama moguće je dostizanje upozoravajućih nivoa. Posebna pažnja usmerena je na reku Savu, gde se očekuje dalji rast u narednim danima. Kod Šapca je poslednjeg dana marta prognozirano i premašivanje granice redovne odbrane od poplava.- Tako da će Sava kod Šapca 31. prema našim prognozama da bude iznad nivoa redovne odbrane. Od poplava, to je prvi stepen odbrane i tu nema, to je, da kažemo, mnogo ipak bezopasnija situacija i neuporediva sa onim iz 2014. ili 2010. na Drini - naveo je Dejan Vladiković, hidrolog RHMZ
Proglašene vodne odbrane od poplava
- Na vodnim jedinicama Štava Šabac i vodna jedinica Drina Loznica trenutno su proglašene vodne odbrane od poplava, ali takođe ni tamo nemamo previše kritično stanje, dakle samo 24-časovno praćenje, kritične lokalitete se obilaze, mehanizacija je na mestu i očekujemo eventualno neke nepredviđene okolnosti, ali u narednih par dana očekujemo smirenje situacije - navodi Branko Čanković, Srbijavode.
Prema zvaničnim prognozama, rast vodostaja nastaviće se i u naredna dva do tri dana. Dok Sava i Velika Morava beleže porast, na Dunavu se očekuje manja promena nivoa. Tisa za sada ostaje stabilna. Ipak, hidrolozi upozoravaju da situacija može brzo da se promeni.
- Ekipe Srbija vode zajedno sa nadležnim vodoprivrednim preduzećima na terenu su od prvog upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda i kontinuirano prate stanje i sprovode sve neophodne mere. Takođe ekipe Srbija vode zajedno sa lokalnim preduzećima se nalaze na vodotokovima drugog reda koji su nadležnost lokalnih samouprava kako bismo i tamo dali sve moguće resurse, kako bismo na integralni način sprečili odbranu poplava na svim nivoima - navodi Čanković.
"Nivo reka može ostati povišen još neko vreme"
Prestanak padavina I topliji period koji se očekuje od vikenda dovešće do stagnacije I opadanja vodostaja reka. Kako se količina kiše bude smanjivala, očekuje se i postepena stabilizacija vodostaja na većini reka.
Ipak, zbog zadržavanja vode u slivovima, nivo reka može ostati povišen još neko vreme.
- Ima snega, novog snega i on će se i povećati i na Zlatiboru, Tari i na Goliji iznad 1000 metara, naravno na Kopaoniku najviše i onda ćemo imati to ubrzano topljenje snega. Ali za to vreme će se spustiti vodostaji koji su sad visoki, tako da ćemo imati tu dovoljno prostora za te prihvate. I kad se topi sneg, to je ipak dinamika mnogo blaža nego kad su kiše u pitanju, jer ova epizoda je bila baš zbog jakih kiša - kaže Vladiković.
Službe za vanredne situacije apeluju na oprez i redovno praćenje zvaničnih upozorenja. Građanima u rizičnim područjima savetuje se dodatna pažnja dok hidrološka situacija ostaje pod stalnim nadzorom od strane nadležnih institucija.
