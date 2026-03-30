Pripadnici Sektora za vanredne situacije MUP-a, u protekla 24 časa bili su angažovani na otklanjanju posledica nepovoljnih vremenskih uslova na teritoriji Šumadijskog, Mačvanskog i Zlatiborskog okruga.

Tamnava se izlila kod Osečine, Kolubara se izlila u selu Poljane u Obrenovcu a iz sata u sat rastu vodostaji i na Jadru, gornjem toku Zapadne Morave i Savi. Kolika je opasnost od novog izlivanja reka i daljeg plavljenja područja u našoj zemlji i gde je trenutno najkritičnija situacija?

Već četiri dana kiša gotovo neprestano pada u većem delu Srbije. Najviše je palo u zapadnim i centralnim krajevima, a zbog zasićenog tla, svaka nova padavina dodatno utiče na porast nivoa reka.

Tamnava se izlila kod Osečine, prekinula saobraćaj na lokalnom putu za Gradojević, Kolubara se izlila u selu Poljane kod Obrenovca i prekinula saobraćaj preko mosta.

Bujične vode u Beloj Reci u mačvanskom kraju odnele su stari drveni prelaz i presekle put za 9 domaćinstava. U porastu su vodostaji reka Jadar, Kolubara i Zapadna Morava, zajedno sa njihovim pritokama.

Na pojedinim deonicama moguće je dostizanje upozoravajućih nivoa. Posebna pažnja usmerena je na reku Savu, gde se očekuje dalji rast u narednim danima. Kod Šapca je poslednjeg dana marta prognozirano i premašivanje granice redovne odbrane od poplava.- Tako da će Sava kod Šapca 31. prema našim prognozama da bude iznad nivoa redovne odbrane. Od poplava, to je prvi stepen odbrane i tu nema, to je, da kažemo, mnogo ipak bezopasnija situacija i neuporediva sa onim iz 2014. ili 2010. na Drini - naveo je Dejan Vladiković, hidrolog RHMZ

Proglašene vodne odbrane od poplava

- Na vodnim jedinicama Štava Šabac i vodna jedinica Drina Loznica trenutno su proglašene vodne odbrane od poplava, ali takođe ni tamo nemamo previše kritično stanje, dakle samo 24-časovno praćenje, kritične lokalitete se obilaze, mehanizacija je na mestu i očekujemo eventualno neke nepredviđene okolnosti, ali u narednih par dana očekujemo smirenje situacije - navodi Branko Čanković, Srbijavode.

Prema zvaničnim prognozama, rast vodostaja nastaviće se i u naredna dva do tri dana. Dok Sava i Velika Morava beleže porast, na Dunavu se očekuje manja promena nivoa. Tisa za sada ostaje stabilna. Ipak, hidrolozi upozoravaju da situacija može brzo da se promeni.

- Ekipe Srbija vode zajedno sa nadležnim vodoprivrednim preduzećima na terenu su od prvog upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda i kontinuirano prate stanje i sprovode sve neophodne mere. Takođe ekipe Srbija vode zajedno sa lokalnim preduzećima se nalaze na vodotokovima drugog reda koji su nadležnost lokalnih samouprava kako bismo i tamo dali sve moguće resurse, kako bismo na integralni način sprečili odbranu poplava na svim nivoima - navodi Čanković.

"Nivo reka može ostati povišen još neko vreme"

Prestanak padavina I topliji period koji se očekuje od vikenda dovešće do stagnacije I opadanja vodostaja reka. Kako se količina kiše bude smanjivala, očekuje se i postepena stabilizacija vodostaja na većini reka.

Ipak, zbog zadržavanja vode u slivovima, nivo reka može ostati povišen još neko vreme.

- Ima snega, novog snega i on će se i povećati i na Zlatiboru, Tari i na Goliji iznad 1000 metara, naravno na Kopaoniku najviše i onda ćemo imati to ubrzano topljenje snega. Ali za to vreme će se spustiti vodostaji koji su sad visoki, tako da ćemo imati tu dovoljno prostora za te prihvate. I kad se topi sneg, to je ipak dinamika mnogo blaža nego kad su kiše u pitanju, jer ova epizoda je bila baš zbog jakih kiša - kaže Vladiković.

Službe za vanredne situacije apeluju na oprez i redovno praćenje zvaničnih upozorenja. Građanima u rizičnim područjima savetuje se dodatna pažnja dok hidrološka situacija ostaje pod stalnim nadzorom od strane nadležnih institucija.

