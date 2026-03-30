Fedorov je naveo da je jedna kompanija koja učestvuje u programu koji podržava vlada već formirala sopstvenu jedinicu protivvazdušne odbrane i iskoristila je za presretanje nekoliko neprijateljskih dronova, uključujući tipove Šahed i Zala.

"Rezultat su bolje zaštićeni objekti, više oborenih ciljeva i brža reakcija na napade", napisao je Fedorov, dodajući da je cilj Ukrajine da izgradi višeslojni sistem protivvazdušne odbrane sa što širom pokrivenošću.

Dodao je da je još 13 preduzeća dobilo odobrenje Ministarstva odbrane i da sada formiraju dodatne jedinice u različitim fazama spremnosti.

Prema Fedorovu, ove privatne jedinice su integrisane u jedinstveni komandni sistem Vazduhoplovstva, dobijaju oružje i deluju pod vojnom koordinacijom, dok pomažu u zaštiti infrastrukture i presretanju vazdušnih pretnji.

On je opisao ovaj model kao način da se brzo prošire kapaciteti protivvazdušne odbrane bez dodatnog opterećenja jedinica na frontu.

Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko izjavila je da će komanda Vazduhoplovstva moći da prenosi sisteme protivvazdušne odbrane i municiju određenim kompanijama od slučaja do slučaja.

Ona je napomenula da će oprema dolaziti iz sredstava koja trenutno ne koriste borbene jedinice, dok će svaka odluka o raspoređivanju ostati u okviru jedinstvenog sistema protivvazdušne odbrane Oružanih snaga Ukrajine.