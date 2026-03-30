Takmičar "Pinkovih zvezda" u novom krugu takmičenja predstavio se pesmom Jakova Jozinovića "Ja volim", a nakon nastupa tvrdio je da mu je pevač zabranio da snimak nastupa postavi na platformu Jutjub.

Tim povodom oglasio se Jakov menadžment, čije saopštenje prenosimo u celosti:

-Povodom netačnih informacija koje su se pojavile u pojedinim medijima i na društvenim mrežama, želimo jasno istaći da Jakov Jozinović ni u jednom trenutku nije zabranio niti onemogućio izvođenje ili plasiranje pesme "Ja volim" u emisiji "Pinkove zvezde" na Jutjubu. Naprotiv, kao i svakog izvođača, Jakova veseli kada se njegove pesme pevaju i izvode, te uvek podržava takve izvedbe. Žao nam je što se situacija pogrešno interpretira i predstavlja javnosti na način koji ne odgovara stvarnim činjenicama – stoji u saopštenju.

Eksplozija na Tik Toku i otimanje menadžera

Njegov vrtoglavi uspon počeo je prošle godine na društvenoj mreži Tiktok, i to u trenutku kada nije imao nijednu jedinu autorsku pesmu. Snimajući emotivne obrade hitova Olivera Dragojevića, Đorđa Balaševića i Vlade Georgieva, brzo je pobrao simpatije i zaludeo publiku širom bivše Jugoslavije.