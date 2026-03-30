Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) Hrvatske najavio je za utorak crveni meteoalarm za Velebitski kanal, a za sredu za riječki i splitski region, Velebitski kanal, kao i za Kvarner i Kvarnerić, kada se očekuju orkanski udari vetra i do 120 kilometara na sat.

Crveni meteoalarm oglašen je za Velebitski kanal zbog olujne i na udare orkanske bure, dok je za Kvarner i Kvarnerić na snazi narandžasto upozorenje.

Nevreme može biti opasno

I za riječki region je na snazi narandžasto upozorenje na vetar, očekuju se mestimično olujni, a u drugom delu dana i orkanski udari bure, posebno podno Velebita, s udarima većim od 100 kilometara na sat.

Žuto upozorenje na vetar, nevreme koje je potencijalno opasno, odnosi se na zagrebačku, gospićku, kninsku, splitsku i dubrovačku regiju. Očekuju se mestimično olujni udari severoistočnog vetra, s najjačim udarima većim od 65 kilometara na sat. Građanima se savetuje oprez zbog mogućih letećih krhotina te su mogući manji, lokalni prekidi aktivnosti na otvorenom.

U sredu je najviši nivo, crveno upozorenje na vetar, aktivno za riječku i splitsku regiju, Velebitski kanal te za Kvarner i Kvarnerić. Na području riječkog regiona očekuje se olujna bura, mestimično s orkanskim udarima, posebno podno Velebita, s najjačim udarima većim od 120 kilometara na sat.

Upozorenje za građane

U splitskoj regiji očekuju se mestimično olujni i lokalno orkanski udari bure, s najjačim udarima između 90 i 130 kilometara na sat.

Građani se pozivaju da preduzmu mere samozaštite jer postoji ozbiljan rizik za ličnu sigurnost zbog iščupanih stabala, polomljenih grana i letećih krhotina. Očekuju se i rasprostranjena oštećenja objekata, kao i prekidi u prometu te opskrbi energijom.

(Tanjug)