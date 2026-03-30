Popularna brazilska influenserka Žužu do Piks (Juju do Pix) ostala je sa radikalno izmenjenim licem nakon što su joj mineralna ulja korišćena umesto silikona tokom neuspelog pokušaja plastične operacije, piše britanski Dejli Star.

Popularna brazilska influenserka čije je lice radikalno izmenjeno nakon što je plastična operacija pošla po zlu, podvrgla se još jednoj plastičnoj operaciji, ovog puta grudi.

Žužu do Piks, čije je pravo ime Julijana Oliveira, dospela je na naslovne strane u Južnoj Americi i šire kada joj je u lice slučajno ubrizgano opasno mineralno ulje umesto silikona.

Influenserka je primetila dramatičnu promenu svog izgleda jer su joj ulja izazvala jak otok kože i mišića oko lica, ostavljajući je gotovo neprepoznatljivom.

Žužu do Pik, podvrgla se nekoliko operacija kako bi uklonila opasna ulja sa lica.

17. marta zvezda društvenih mreža se vratila na operacioni sto, mada je ovog puta u pitanju bio drugi deo tela koji je dobio uvećanje: njene grudi.