Planirate putovanje sopstvenim automobilom za predstojeće praznike? Budite oprezni, jer u komšiluku vrebaju kazne za prekršaje koji u Srbiji zvuče neverovatno, ali tamo se tretiraju kao ozbiljni prestupi.

Tako u nekim zemljama regiona možete platiti kaznu za stvari koje kod nas nisu ni u zakonu:

Hrvatska

Zaboravite na "solidarnost" i ablendovanje (blicanje) vozačima iz suprotnog smera. Kazna je čak 260 evra. Takođe, ako ostavite otvoren prozor na parkiranom vozilu bez nadzora, platićete 30 evra.

Bosna i Hercegovina

"Potpisivanje" ili previše bučno kretanje uz škripu guma koštaće vas od 25 do 125 evra.

Grčka

Najstroža kazna rezervisana je za pušače. Ako zapalite cigaretu u kolima u kojima je dete mlađe od 12 godina, kazna je brutalnih 1.500 evra uz oduzimanje dozvole! Takođe, letnja vožnja u papučama se kažnjava sa 50 evra.

Crna Gora

Obavezno proverite imate li Evropski izveštaj o nezgodi; u suprotnom, kazna je od 40 do 200 evra.

Nemojte se zavaravati da ste "pobegli" ako vas policija nije zaustavila na licu mesta. Neplaćene kazne (posebno za parking) stižu preko advokatskih kancelarija, a početni iznos od 90 evra lako naraste na preko 2.800 evra zbog troškova i kamata.

Sve neplaćene kazne ostaju u sistemu. Prilikom sledećeg pokušaja ulaska u tu zemlju ili bilo koju članicu EU, bićete zadržani na granici dok ne izmirite dug.

Unutar EU postoji jedinstven registar, pa vas prekršaj iz Grčke može sačekati na prelazu u Hrvatsku ili Mađarsku.

Ako napravite prekršaj, platite kaznu odmah. U mnogim zemljama iznos se umanjuje za 50% ako se uplati u roku od nekoliko dana.

