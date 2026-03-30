Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija snimala američku vojnu bazu u Saudijskoj Arabiji nekoliko dana pre nego što ju je Iran napao, ranivši američke vojnike i pogodivši američke avione, pozivajući se na podatke ukrajinskih obaveštajnih službi.

U razgovoru u Kataru rekao je da je "100 posto" siguran da Moskva deli takve informacije s Iranom kako bi pomogla u gađanju američkih snaga na Bliskom istoku.

- Mislim da je u interesu Rusije da pomogne Iranu. I znam da dele informacije. Da li pomažu Iranu? Naravno - naglasio je.

U bazi su stacionirane američke i saudijske snage.

"Znači da će napasti za dan ili dva"

Zelenski je izneo sažetak dnevnog izveštaja koji dobija od ukrajinskih obaveštajnih službi, prema kojem su ruski sateliti snimali vazduhoplovnu bazu Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji 20, 23. i 25. marta.

Dan kasnije, 26. marta, Iran je napao bazu u kojoj su stacionirane američke i saudijske snage. U napadu je ranjeno više američkih vojnika, ali povrede nisu bile opasne po život, potvrdila su dva američka zvaničnika.

Zelenski je rekao da, prema ukrajinskom iskustvu, ponovljeno snimanje iste lokacije ukazuje na pripremu napada.

- Znamo da ako snime jednom, pripremaju se. Ako snime drugi put, to je kao simulacija. Treći put znači da će napasti za dan ili dva - naveo je.

U izveštaju nisu navedeni konkretni dokazi o satelitskim snimcima niti način na koji je Ukrajina došla do tih informacija, a NBC News nije mogao da potvrdi njihovu tačnost.