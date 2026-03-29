Voditeljka Mina Amidžić, žena našeg poznatog voditelja Ognjena Amidžića, odgovarala je na pitanja pratilaca na društvenoj mreži Instagram i tom prilikom otkrila nepoznate detalje iz privatnog života.

Na pitanje gde je upoznala Ognjena, Mina je otkrila da se njihov prvi susret dogodio u njegovom muzičkom studiju, gde je došla kako bi razgovarali o poslu.

Kako je objasnila, u tom momentu je imala nekoliko poslovnih opcija, ali se odlučila upravo za njegovu emisiju.

Uz emodži koji plače od smeha, u šali je dodala da se zbog te odluke "za***ala".

- Upoznali smo se u njegovom muzičkom studiju. Došla sam da pričamo o poslu. U tom momentu imala sam nekoliko opcija i izabrala sam njegovu emisiju. I za***ala se - istakla je voditeljka.

Međutim, odmah je pojasnila da je u pitanju samo šala i emotivno istakla da bi sve ponovila.

- Šalim se. Sve bih opet isto. Bio je to najharizmatičniji čovek kojeg sam u životu srela. Kad Ognjen nešto želi, on to i dobije. To će vam potvrditi svako ko ga poznaje - poručila je supruga poznatog voditelja.

