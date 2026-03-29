Majka rijaliti učesnika, Luke Vujovića, Biljana, otkrila je kako njegov sin Noa reaguje na to što će dobiti brata ili sestru.

Osim toga, prokomentarisala je i ljubomoru njegove izabranice Anite Stanojlović.

- Kako gledate na to što je Anita rekla da je sad vezala Luku za sebe i na tu njenu posesivnost generalno? - upitao je voditelj.

- Pa, sve je u pravu je, šta je problem? Njen je naravno za sva vremena, čiji će da bude? U svom braku bila sam ljubomorna poput nje, ako ne čak i više - priznala je Biljana.

- Zbog čega Anitina mama nije zadovoljna Anitinom trudnoćom? - usledilo je sledeće pitanje.

- Razumem je, jer i ja imam ćerku i prosto ne znam kako bih reagovala. Verovatno se plaši da će Alekseju teško pasti i tako dalje. Mene je Noa pitao šta se dešava u Eliti, čak je rekao i da nema ništa protiv! Ipak ima 15. godina i u pubertetu je, a da li će to njega povrediti vremenom ostaje da vidimo - otkrila je Vujovićka za "Pink", otkrivši detalje o stavu Lukinog sina.

- Šta se dešava sa Bajom i fanovima? - zanimalo je voditelja.

- Ne vidim još ništa loše sa Bajine strane, a ne mogu ni da verujem da su se Lukini fanovi toliko naljutili da mi se nisu ni javili da čestitaju - zaključila je majka rijaliti učesnika za Pink.

