Pevačicu Zorana Mićanović ekipa domaćih medija sačekala je na aerodromu, gde je se rasplakala kad je govorila o potresnom susretu sa Darkom Lazićem nakon smrti njegovog rođenog brata, Dragana Lazića.

Vidno potresena, Zorana je ispričala emotivne detalje njihovog razgovora.

- Razgovarala sam sa Darkom, nastupali smo zajedno, kada sam završila svoj nastup odmah sam ušla u njegovu svlačionicu i tamo su bili Andreana i on. Kada sam ga ugledala, prvo sam njega zagrlila, i nekako nisam htela da ga pustim iz zagrljaja, mnogo mi je bilo teško. Kad pričam o tome, evo i sad, ne znam... - rekla je Zorana, kojoj je zastala knedla u grlu zbog bola i krenule su joj suze, pa je nastavila:

- Ne postoje reči kojima mogu da se opišu, tužno me je gledao očima. Želim mu puno snage i ljubavi, da sve izdrži. Ne postoje reči utehe, on je svestan da život ide dalje, to mi je rekao. Celog života će tugovati za bratom i imati taj deo tuge, ali nema nazad. Rekao mi je da je pričao sa nekim ljudima i da su mu rekli da treba da izađe iz kuće, da ne treba da sedi, da bi sačuvao samo psihu i sebe. Da zanemarimo novac i sve, ljudi misle da smo mi pohlepni. Mnogo puta sam bolesna išla da radim, ne pita me niko da li imam temperaturu. Nije uradio to zbog posla, već da bi bio među ljude. I mi imamo dane kada nam se niko ne gleda i hoćemo da budemo među svoja četiri zida. Meni je bilo teško kada je preminula od moje maćehe majka, tada sam se takmičila u Zvezdama Granda - rekla je Zorana.

