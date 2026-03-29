Mlada žena, koja je 2022. godine preživela brutalno grupno silovanje od strane bivšeg partnera i više migranata u prihvatnom centru, a potom pokušala sebi da oduzme život skokom sa zgrade, preminula je nakon što joj je, na lični zahtev, izvršena eutanazija.

Obučena u svoju najlepšu haljinu i našminkana, smrtonosnu injekciju primila je u četvrtak uveče. U trenutku smrti bila je sama – niko nije bio uz nju, niti je pokušao da je odgovori od odluke.

Njena porodica se gotovo dve godine borila protiv njene namere da okonča život uz medicinsku pomoć. Međutim, njihova poslednja nada ugašena je kada je Evropski sud za ljudska prava odbacio tužbu koju je podneo njen otac. Noelija Kastiljo je, neposredno pre kraja, još jednom potvrdila svoju odluku.

– Želim da odem u miru i završim svoju patnju – rekla je, nakon čega joj je ubrizgano sredstvo koje je dovelo do smrti.

Preminula je oko 20 časova u bolnici u Barseloni, što su kasnije potvrdile i nadležne vlasti.

Pola sata ranije, oprostila se od najbližih – roditelja, bake, kao i braće i sestara. Oproštaj je trajao duže nego što je bilo planirano, a potom je zamolila sve da napuste prostoriju kako bi postupak mogao da počne.

Dok se u bolničkoj sobi odvijao čin u tišini, ispred zgrade su izbili protesti. Ni nakon njene smrti, ovaj slučaj nije prestao da deli javnost.

Noelija nije bila samo mlada – nosila je i duboke traume. Kako je sama ispričala, odluku o eutanaziji donela je nakon što je preživela silovanje i pad sa zgrade, zbog čega je ostala paralizovana od struka nadole i trpela konstantne bolove.

– Ne mogu više da se izborim sa mislima i onim što sam preživela – rekla je ranije u intervjuu.

Ova odluka izazvala je burne reakcije i u španskom parlamentu, gde su pojedini političari čitav slučaj nazvali čak i „egzekucijom“.

Podsetimo, eutanazija je u Španiji legalizovana 2021. godine, odlukom tadašnje levičarske vlade.