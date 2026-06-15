Sinoć je u Eliti održano još jedno napeto izbacivanje takmičara, a odlukom publike imanje u Šimanovcima je zauvek napustila Jovana Mitić, poznatija kao Jovana advokatica.

Voditelj Darko Tanasijević je prethodno otišao u izolaciju po nominovane takmičare, a ove nedelje to su bili Anđelo Ranković, Milena Kačavenda, Jovana Mitić i Aneli Ahmić.

Odveo ih je u diskoteku gde se odigrala dobro poznata nedeljna igrica. Pobedu u igrici odnela je Milena Kačavenda, kojoj su zbog toga duplirani glasovi publike. Na kraju napete noći Tanasijević je saopštio konačnu odluku.

- Pozdravljamo se sa Jovanom advokaticom - rekao je Darko.

"Jezivi pritisci"

Odmah po napuštanju Bele kuće Jovana Mitić se uputila u studio gde ju je dočekala voditeljka Dušica Jakovljević kako bi sumirale njeno učešće u ovom formatu.

Na Dušičino pitanje o tome da li je bilo pritisaka da se prikloni nekoj od strana, s obzirom na to da je važila za nezavisnu takmičarku, Jovana je otvorila dušu.

- Ne mogu da verujem da sam živela s ovim ljudima, to ću pričati u narednim danima. Jezivih pritisaka je bilo - priznala je Jovana Mitić.

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