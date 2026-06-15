- Najsrdačnije čestitke predsedniku NR Kine Si Đinpingu uz želje za dalji prosperitet Kine i njenog vrednog naroda. Neka čelično prijateljstvo naših zemalja i naroda ostane svetionik razvoja i međusobne podrške. Još jednom zahvalan na izuzetnom gostoprimstvu tokom moje nedavne posete Kini. Emocije prilikom uručenja Ordena prijateljstva svakim danom sve su snažnije i dodatno me podstiču da uložim još veći napor u ostvarivanje ciljeva koje smo zajedno postavili - napisao je Vučić na svom zvaničnom nalogu na društvenoj mreži Iks.





- Republika Srbija je bila i nastaviće da bude snažan činilac našeg sveobuhvatnog strateškog partnerstva i izgradnje Zajednice sa zajedničkom budućnošću u novoj eri. Radujući se novim konkretnim rezultatima na putu naše plodonosne i prosperitetne saradnje, koristim i ovu priliku da ponovim izraze srdačnog poštovanja i uvažavanja - napisao je Vučić.

Predsednik Kine Si Đinping danas puni 73 godine.

Podsetimo, Vučić će u zvaničnoj poseti Gruziji boraviti od danas do srede, 17. juna. Kako je saopšteno iz Službe za saradnju s medijima predsednika Republike, tokom boravka u Tbilisiju, Vučić će se sastati se sa predsednikom Mihailom Kavelašvilijem, predsednikom Vlade Iraklijem Kobahidzeom, predsednikom Parlamenta Šalvom Papuašvilijem, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šiom III Katolikosom.

Gruzijski mediji najavili su posetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića toj zemlji.

