Učesnik Elite 9, Asmin Durdžić, već duži vremenski period vodi javni rat sa bivšom ženom Aneli Ahmić, njenom sestrom Sitom Ahmić, a od skoro i sa bivšom devojkom Stanijom Dobrojević, s kojom se svakodnevno sukobljava u rijalitiju, gde trenutno borave zajedno.

Jedna od čestih tema ovih svađa jeste njegov finansijski status.

Naime, Durdžić u javnosti predstavljao kao uspešan preduzetnik, često ističući luksuzan način života na društvenim mrežama.

Tvrdnje nemačkih medija

Međutim, Sita je ranije otkrila tvrdnje koje dovode u pitanje takvu sliku.

Naime, ona je svojevremeno na društvenim mrežama objavila skrinšot za koji tvrdi da se nalazio u austrijskim medijima, a sada je počeo da se "širi" po mrežama.

Kako se tamo navodi, njegove firme su u blokadi od 2022. godine.

Kao dokaz je priložila i printskrin sa zvaničnog sajta privrednih dužnika, gde je objavljeno da Asminova firma drugoj firmi duguje 43.303 evra.

- Ovo je zvanična državna stranica, na nemačkom to znači "varalica", i to sa sve njegovom fotografijom, ljudi moji - napisala je nedavno uz "dokaz" gde piše da je on prevarant.

Tada je obelodanila i poruku žene koja joj se javila na Instagramu, a koja tvrdi da ga je angažovala njega i njegovog brata za gradnju kuće, te da su je navodno prevarili za 80.000 evra, a o tome je izveštavala čak i jedna austrijska televizija.

Podsetimo, Mustafa Durdžić je nedavno govorio o tome kako je Stanija trošila novac njegovog sina, navodeći ozbiljnu cifru:

- Draga moja nesuđena snajka, izvukla si od mog sina, iz naših zajedničkih para, oko 500.000 evra. Oko 300.000 je ostalo u Majamiju, a oko 200.000 u Srbiji. Asmin je kupio i građevinsko zemljište, ali ne znam na koga se vodi - napisao je između ostalog na Fejsbuku.

