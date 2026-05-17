Rijaliti učesnica Elita 9 Milena Kačavenda svojevremeno je u potresnoj ispovesti govorila o neprijatnim i traumatičnim situacijama koje je doživljavala devedesetih godina dok je živela u Zemunu, a tom prilikom dotakla se i fizičkog nasilja koje je preživela.

- Vladu Budalu sam mnogo volela. Žao mi je jer ga verovatno više nikada neću videti. Sa braćom Simović sam se ozbiljno zamerila kada sam upoznala dečka sa Voždovca. U Zemunu sam odmah bila označena kao kontra banda, kao izdajnik. Tada je bio veliki problem kako jedna mlada i zgodna Zemunka može da bude sa nekim van granica Zemuna. Zemun je tada bio ozbiljan geto. Moja deca nikada nisu živela tamo, išla su u škole na Novom Beogradu. Ne poznaju nikoga iz Zemuna, niti ljude iz moje ulice. Nakon razvoda vratila sam se u porodičnu kuću, ali ni danas tamo ne provodim mnogo vremena jer je taj kraj postao leglo narkotika. Ne postoji dan da interventna policija nekoga ne privodi - istakla je ona na početku.

Zbog ubistva napustila Zemun

Potom je objasnila da je ubistvo čoveka poznatog kao Cuner bio jedan od razloga zbog kojih je napustila Zemun.

- Kada je Cuner ubijen, pravila sam najveću žurku u Zemunu. On je razlog zbog kojeg sam zamrzela taj kraj. Dok sam išla u Pravnu školu, kod stanice je postojao čuveni bilijar gde sam svakodnevno čekala autobus. Uvek sam bila atraktivna, ali sportski tip, bez previše sređivanja. Nekoliko puta su me presretali. Cuner je tada bio glavni. Bio je oženjen, ali je određene devojke smatrao "svojim". Više puta su me pozivali da popijemo piće, ali sam ih odbijala uz izgovor da moram u školu ili na trening. Što sam ih više odbijala, postajala sam im zanimljivija. Bila sam pristojna i kulturno sam govorila "ne". Posle nekog vremena počeli su da me zastrašuju, čekali su me posle škole i znali su kada prolazim. Automobili su usporavali pored mene, a u njima su bili njegovi ljudi - ispričala je ona.

Pretrpela nasilje

Milena je potom otkrila da je dobijala ozbiljne pretnje, a zatim i pretrpela brutalno nasilje.

- Jednog dana prišao mi je njegov čovek i rekao: "Da li si svesna da nećeš moći da izbegneš piće sa Cunerom?", a ja sam odgovorila: "Matori dripac može da zaboravi". Već sutradan, dok sam se vraćala iz škole, iza sebe sam čula: "Milena". Odmah sam znala da je on. Uplašila sam se, ali nisam imala gde da pobegnem. Nadala sam se da će neko reagovati jer je bio dan, ali niko nije smeo zbog straha. Rekao mi je: "Da li ti, k**vetino mala, stvarno misliš da možeš da me zoveš matori dripac?!". U rukama je držao kalašnjikov. Nisam ništa odgovorila. Znala sam šta se devojkama tada dešavalo po Zemunu i bila sam svesna da ću biti prebijena, samo nisam znala na koji način - navela je ona.

"Nekoliko puta me je udario heklerom u glavu"

Kako tvrdi, usledili su teški udarci zbog kojih je zadobila ozbiljne povrede.

- Nekoliko puta me je udario heklerom u glavu. Sećam se samo prvog udarca pravo u čelo. Ljudi su me kasnije skupljali sa ulice. Otrčala sam kući da me roditelji ne vide jer sam jedinica. Znala sam da bi moj otac, da je saznao šta se dogodilo, napravio haos. Od stresa sam pojela parče hleba i popila čašu jogurta, a zatim legla da spavam. Kasnije majka nije mogla da me probudi. Sećam se ostataka jogurta po sebi, verovatno sam povratila. Glava mi je bila puna hematoma i otoka. Posle sam satima saslušavana u zemunskoj policiji, ali nisam želela da kažem ko me je pretukao, najviše zbog oca. Od tog dana više se nikada nisam slobodno kretala po Zemunu. Preživela sam višestruki potres mozga, hematome i mnogo toga. Kasnije su me nazivali prostitutkom, iako sam kao manekenka odlazila u Grčku - govorila je Kačavenda.

Sa Srđanom Kačavendom dobila je dvojicu sinova, a potom je govorila i o njihovom odnosu.

- Ponovo sam bila problem jer sam bila sa nekim ko nije iz Zemuna, iako je tamo bilo mnogo momaka. Sudbina je htela da upoznam čoveka sa kojim sam kasnije živela. Moj tadašnji dečko, a kasnije muž, proveli smo zajedno 27 godina i bilo nam je prelepo sve do poslednjih nekoliko godina. Taj period nikada ne bih izbrisala jer imamo decu. Kada sam ga upoznala, njegova majka je bila zubarka, otac inženjer, a on je sa 15 godina završio na ulici. Da je imao veću podršku porodice, bio bi vrhunski sportista. Tada sam bežala od kriminalaca i nas dvoje smo se prvo družili. Jedne večeri, kada sam izašla sa njim, pitali su me znam li uopšte ko je. Nisam obraćala pažnju na to. Tek kasnije sam shvatila. U jednom trenutku otišla sam na Maltu, a on se pojavio tamo. Gde god da sam otišla, on bi se ujutru pojavio. Dugo mi je trebalo da shvatim ko mu govori gde sam, a na kraju sam otkrila da je to moj otac. Njemu je moj partner bio simpatičan jer je bio uporan, štitio me i vremenom ga je zavoleo. Kasnije sam se zaljubila i tako je sve počelo. Mnogi su govorili da sam drčna zbog njega i zbog toga ko mi je muž, a zapravo sam takva po prirodi - rekla je Milena.

Pevačica o aferi Janjuša i Kačavende

Pevačica Zorica Marković nedavno je komentarisala odnos Markom Janjuševićem Janjušem i Milenom Kačavendom.

- Znala sam za to, naravno. Videla sam da je Janjuš reagovao na njeno ponašanje i samo sam čekala da dođe do toga. Neka neko kaže da sam namazana, ali to je jednostavno bio moj stav. Janjuš nije ispričao sve, kao ni Anđelo. Ljudi iz Anđelovog okruženja pričali su o tome. Rekli su mi da on ništa nije slagao, da se po kafanama pričalo o svemu, ali i da ni Janjuš nije otkrio sve detalje - izjavila je Zorica Marković.

Alo/Kurir