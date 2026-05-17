Afera između aktuelne učesnice rijalitija Elita 9, Sofije Janićijević i Daneta (70), već duže vreme privlači veliku pažnju javnosti i domaćih medija.

U vezi sa ovom pričom oglasio se Safet, najbolji prijatelj Daneta, koji je otkrio nove detalje o njihovom odnosu.

- Oni su se čuli nakon Elite 8, dopisivali su se, pa su odlučili i da se vide, ali gde tačno su se viđali ne znam. Moram da kažem da mi to nije bilo mnogo čudno za njih dvoje, znajući Daneta. Jeste on stariji, ali je dugogodišnji švaler, a njih dvoje su se lepo slagali - istakao je on.

Potom je dodao da su se njih dvoje često viđali i provodili vreme zajedno.

-Sofija jeste govorila majci da je Dane fan, ali vremenom to više nije moglo da se sakrije. Njih dvoje su često išli jedno kod drugog, ona je dolazila u Skoplje, on je išao u Ralju. Bili su zaljubljeni, grlili su se i ljubili. Skakala mu je na vrat, grlila ga. Dolazili su i kod mene, a i ja sam išao kod njega. Znala je da prespava kod njega po nekoliko dana i to su svi videli i znali. Šetali su zajedno i oboje su nosili prstenje koje joj je kupio - ispričao je potom.

Na pitanje voditelja da li su bili intimni, nije želeo direktno da potvrdi, ali je izrekao dodatne tvrdnje.

- Ne mogu to da kažem, ali moram da istaknem da kod Daneta nema posebne sobe, tako da to što je Sofija govorila da je spavala u drugoj sobi nije moguće. Takođe, isticala je da želi da imaju dvoje dece, to sam lično čuo dok sam bio prisutan - zaključio je Safet za "Premijeru".