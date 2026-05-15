Aktuelni učesnik rijalitija Elita 9, Asmin Durdžić važi za jednog od najskandaloznijih takmičara ove sezone.

Ipak, uprkos burnom temperamentu i čestim sukobima, ne krije da mu je porodica najvažniji oslonac u životu.

Iako neretko ignoriše savete svojih najbližih, njegova sestra Minka i brat Sudo ostaju mu najveća podrška u svim situacijama.

Uprkos jasnim upozorenjima i savetima koje je dobijao od porodice, u rijalitiju je uplovio u vezu sa Majom Marinković.

Njihov odnos od samog početka prati velika turbulencija, pa gotovo iz nedelje u nedelju prave haos u Beloj kući.

Njihove svađe često prerastaju u ozbiljne rasprave, skandalozne optužbe i javna prepucavanja koja redovno uzdrmaju imanje.

Roditelji, brat i sestra više puta su mu kroz poruke i čestitke savetovali koje poteze ne bi trebalo da povlači, ali on njihove savete nije uvek poslušao, iako je veoma vezan za porodicu.

Javnosti je odranije poznato da Durdžić ima rođenog brata i sestru Minku, koje često pominje tokom boravka u Eliti.

Na društvenim mrežama njegove sestre, Asmin je veoma prisutan, a ona neretko ističe koliko su bliski i naglašava da su uvek tu jedno za drugo.

Sa druge strane, brat Sudo pruža mu podršku na nešto drugačiji način, upućuje mu oštrije savete kroz poruke koje mu redovno šalje u rijaliti, posebno povodom rođendana, Nove godine i drugih praznika.

Fotografije objavljene na društvenim mrežama svedoče o snažnoj porodičnoj povezanosti, dok rijaliti učesnik nikada nije krio koliko je ponosan na svog brata i sestru.

Tvrdila da je Aneli Ahmić nasrnula fizički na nju

Podsetimo, jedna od glavnih tema njihovih rasprava bili su Asminovi navodi da je njegova bivša supruga Aneli Ahmić fizički nasrnula na njegovu sestru, što je Aneli odmah oštro demantovala.

- Bili smo u Cazinu i mi smo bili u sobi, a Minka je ušla u kući. Nju je optuživao kako se ku*va okolo. Nekoliko puta sam se svađala sa njim oko toga, ima pravo da se viđa sa kim hoće. Sišao je dole i videla sam da su se počeli svađati. Čuo je da se viđa sa zubarom i onda su se svađali. Njemu je cigaru izasila o ruku. Počela je da govori: "Eno ti ona tvoja ku*vetina", gde sam došla da ih sprečim i ona je mene napala, vređala me. Pogurkale smo se i čupale. Minka je otišla u policiju i prijavila njega i mene. Napravili su zapisnik i rekli su da smo morali napustiti zemlju i platiti. Njih dvoje su bili u policiji, platio je kaznu i krenuli smo u Linc. Onda su krenule poruke i sve za sina. Prespavali smo u Zagrebu jer je bio jako bolestan. Sutradan u Lincu nam je došla policija - rekla je Aneli.

- Šta god da uradim u Bosni idem u pritvor jer sam strani državljanin. Platio sam 550 evra za Aneli. Imaju svi papiri. Mene moja sestra više poštuje i sluša nego tatu. Moja sestra ne može da ide u klub ili da ima dečka dok mene ne pita. Ne znam da li su bile pelene na stolu... Ako misliš da spustimo loptu tako što ćeš iznositi laži od toga nema ništa. Posvađale su se oko prljavštine. Uhvatila je moju sestru za kosu, a tebi je bila puna šaka kose. Zvala he policiju i meni su rekli da pođemo sa njima. Spakovala je stvari i otišli smo u policijsku stanicu. Odakle tebi pravo da tučeš moju sestru? - dodao je Asmin.