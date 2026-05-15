Učesnici Elite iz dana u dan sve više krše pravila boravka u rijalitiju, zbog čega produkcija sve češće reaguje kaznama.

Pravila života u Beloj kući svima su vrlo dobro poznata, ali ipak pojedini učesnici svesno ili nesvesno ipak odluče da ih prekrše, zbog čega slede kazne.

Veliki šef je ovoga jutra budio učesnike domaćim hitovima, a oni koji su nastavili da spavaju i nakon muzike za buđenje moraće da snose posledice.

Ovoga puta problem je nastao jer su neki učesnici spavali u nedozvoljeno vreme, što je strogo zabranjeno. Nakon što upozorenja nisu urodila plodom, oglasio se Veliki šef i doneo odluku da kazni neposlušne učesnike oduzimanjem nedeljnih honorara.

Kažnjeni su: Anastasija Brčić, Jovana, Hana Duvnjak, Uroš Stanić, Nerio Ružanji, Miki Dudić, Sara Stojanović i Sandra Todić.

Ova sankcija izazvala je burne reakcije među ukućanima, ali je produkcija jasno stavila do znanja da će svako nepoštovanje pravila ubuduće biti još strože kažnjavano.

BONUS VIDEO: